CHAMPIONS CUP. Qualification, bonus et surprise : quels sont les enjeux de la dernière journée pour les clubs français ?

Ce week-end, il y aura de l'enjeu sur tous les terrains en Champions Cup. Tour d'horizon des issues possibles pour les clubs français.

La phase de poules de la Champions Cup touche à sa fin, et la dernière journée s’annonce décisive pour de nombreux clubs. Si certains représentants français sont déjà qualifiés (UBB, Stade Toulousain, RC Toulon), d'autres devront batailler jusqu’à la dernière minute pour décrocher leur billet.

Mission accomplie pour Bordeaux, Toulon et Toulouse

Avec une avance confortable, l’UBB, le RCT et le Stade Toulousain ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Mais le combat n’est pas fini pour autant : l’enjeu sera désormais d’obtenir une première place dans leur poule respective. Une position de leader leur garantirait un parcours à domicile jusqu’en finale.

Dans la poule 1, l’UBB et Toulouse se disputent cette pole position. Les Bordelais devront s’imposer face aux Sharks avec le bonus, tandis que les Toulousains devront battre Leicester (toujours avec le bonus) à Ernest-Wallon en espérant un faux pas girondin. Ce sont les Bordelais qui ont leur destin entre leurs mains depuis la victoire non bonifiée des Toulousains en Afrique du Sud (20-8).

La Rochelle et Clermont en bonne posture

Les Rochelais, défaits de peu face au Leinster lors du choc de la 3e journée, ont aussi leur destin en main. Un simple point sur la pelouse de Trévise suffira pour rejoindre la phase finale. De leur côté, les Clermontois recevront Bristol au Michelin. Une victoire leur ouvrirait les portes des huitièmes, une issue plus qu’envisageable à domicile pour les hommes de Christophe Urios.

Paris et Castres : un duel à distance

La tension monte dans la poule 3, où Castres et le Stade Français se disputent le dernier strapontin. Le CO, avec 4 points d’avance, part favori mais devra affronter les Saracens à l’Allianz Park, un défi de taille. Pendant ce temps, les Parisiens tenteront de décrocher une victoire bonifiée face aux Bulls, qui n’ont toujours pas inscrit le moindre point dans la compétition. Le moindre faux pas castrais pourrait redistribuer les cartes.

Racing 92 : un quitte ou double face aux Stormers

Derniers de leur poule pour l’instant, les Franciliens joueront leur qualification à domicile contre les Stormers du Cap. La tâche ne sera pas simple, mais le Racing peut espérer un coup de pouce si Toulon bat Sale et si les Harlequins trébuchent face à Glasgow. Malgré leur position loin d’être idéale, les Franciliens ne sont qu’à un point de la 3ᵉ place de la poule, tout reste jouable.

Les Sud-Africains au bord de l’élimination

Les franchises sud-africaines, après un départ poussif, risquent de tirer un trait sur cette Champions Cup. Les Bulls sont déjà hors course, et les Sharks (à l’UBB) et les Stormers (au Racing 92) devront réussir un exploit lors de la dernière journée pour espérer figurer parmi les qualifiés.