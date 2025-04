Champions Cup. Pour le choc volcanique face à Toulouse, Toulon aligne une composition relevée

Certains voient Toulon favori, mais ce quart de finale de la Champions Cup pourrait réserver des surprises. Découvrez la composition du RCT face à Toulouse.

L’ambiance s’annonce volcanique ce dimanche au Stade Mayol. Toulon reçoit le Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup. Un choc aux allures de classique où le RCT entend bien jouer son va-tout devant son public. Champions Cup. Quart brûlant pour Toulouse : Une composition sans Dupont ni Capuozzo mais pas sans talent

Une ligne de trois-quarts de feu

Pierre Mignoni a aligné une équipe très solide pour défier les Rouge et Noir. À l’arrière, Melvyn Jaminet, ancien toulousain, aura forcément des choses à prouver. Il sera épaulé par Dréan et Villière aux ailes, et un duo de centres explosif avec Sinzelle et Fainga’anuku.

Aux manettes, Baptiste Serin en grande forme mènera le jeu derrière Paolo Garbisi. Le demi de mêlée international aura un rôle clé pour mettre de la vitesse et gérer les temps faibles.

Un pack armé pour le combat

Devant, Toulon ne change pas sa recette : puissance et agressivité. La troisième ligne Ludlam - Isa - Abadie promet des étincelles dans les rucks et un énorme volume de jeu. En deuxième ligne, Ribbans capitaine et Alainu'uese formeront une cage solide, prête à défier Meafou et Flament.

La première ligne Priso - Baubigny - Gigashvili aura pour mission de faire mal en mêlée fermée et d’apporter son activité dans le jeu courant.

Un banc stratégique et impactant

Côté remplaçants, Toulon a de quoi terminer fort avec les entrées possibles de Ivaldi, Gros, Setiano ou encore S. Tolofua. Domon pourra également amener de la vitesse dans le money time.

Dans un contexte électrique, Toulon veut frapper fort. Certains observateurs voient même le RCT favori, à l’image de Vincent Moscato. Reste à savoir si Toulouse, privé de Dupont et Capuozzo, saura déjouer le piège varois et éviter un nouveau cauchemar européen (souvenez-vous de ce précédent).