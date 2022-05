CHAMPIONS CUP. Pita Ahki vs De Allende : un quart de finale pour désigner le meilleur 12 du monde

Lors du quart entre le Munster et Toulouse ce samedi, les spectateurs pourront se délecter d'un duel entre les deux meilleurs 12 du monde : Ahki et De Allende.

Étonnament, personne n'en a parlé. Pourtant, nous évoquerons l'affrontement de deux véritables monstres dans ce papier. Peut-être pas sacrés, et le problème réside d'ailleurs là, justement. Car lors de la demi-finale de Champions Cup entre le Munster et Toulouse, ce sont bien les deux meilleurs joueurs à leur poste aujourd'hui qui vont se croiser. Rynhardt Elsdadt vs Peter O'Mahony ? Dans leur style, les deux vieux routiers n'ont que peu d'équivalents, il est vrai, mais il y a très certainement plus jeune et plus beau qu'eux aujourd'hui, lorsqu'on évoque Ardie Savea, Tom Curry ou Michael Hooper. Dupont vs Murray à la mêlée alors ? Malheureusement, derrière l'intouchable Toto, l'Irlandais a de plus en plus de cheveux blancs et malgré une expérience et des box kicks qui n'ont que peu d'équivalents, il commence à sentir le poids de ses 33 ans.

RUGBY. Champions Cup. Peter O’Mahony, l'homme qui pourrait faire la différence face à Toulouse