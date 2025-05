CHAMPIONS CUP. L'infirmerie déborde : Northampton dans le dur avant la finale face à l'UBB

Le timing ne pouvait pas être plus cruel. À six jours de la finale de Champions Cup, les Northampton Saints font face à une situation préoccupante. Vainqueurs des Saracens samedi pour ce qui était leur dernier match à domicile de la saison, les Saints ont perdu bien plus que quelques litres de sueur dans la bataille.

TOP 14. Jalibert, le feu sacré : l’UBB tient son magicien pour aller chercher l’Europe

Plusieurs titulaires, et pas des moindres, ont rejoint l’infirmerie dans ce qui ressemble à un vrai casse-tête pour le staff de Phil Dowson.

At the death.



Tarek Haffar completed an insane comeback as we closed out our home campaign with a W 🤪 pic.twitter.com/RupYznT4o5