Champions Cup - Les annulations s'enchaînent après de nombreux cas de Covid outre-Manche

L'EPCR a indiqué que le match entre le Stade Rochelais et Bath était également annulé en raison de cas de Covid.

Après le match de Toulouse et celui de Lyon, La Rochelle doit également faire face à l'annulation de la réception de Bath. "L’EPCR a appris qu’à la suite du match de la 1re Journée de Champions Cup entre Bath Rugby et les Scarlets le week-end dernier, un joueur des Scarlets a été testé positif au COVID-19." Le joueur aurait été en contact avec pas moins de 12 éléments de la formation de Bath. Ils ont tous été placés en isolement. De fait, la formation de Premiership n'est pas en mesure d'aligner une équipe d’un niveau suffisant pour affronter les Maritimes. Bath déplorant également des blessures dans ses rangs. "Conformément à son protocole COVID-19, l’EPCR convoquera une Commission de résolution des résultats de matchs pour déterminer le résultat de la rencontre et la décision de cette commission sera annoncée dès que possible."



Ces annulations pourraient sourir aux clubs français. Une victoire bonifiée sur tapis vert pourrait être décidée compte tenu du calendrier serré de la saison 2020/2021. Notez que le match entre les Scarlets et Toulon programmé ce vendredi soir n'est pour le moment pas concerné par ces mesures. On peut imaginer que les autres joueurs de la formation galloise ne sont pas positif au Covid-19. Les Toulonnais sont au Pays de Galles depuis jeudi après-midi.