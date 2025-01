Champions Cup. Le combat acharné des Maritimes contre un Leinster intraitable a tenu tout un stade en haleine

La Rochelle a tout donné face au Leinster dans un match au scénario palpitant. Entre moments d’espoir et cruelles désillusions, revivez les temps forts d’un duel électrique en Champions Cup.

Choc à Deflandre ce dimanche entre le Stade Rochelais et le Leinster. À l'heure du goûter, les Maritimes s'attaquaient à un très gros morceau de cette Champions Cup. Attention à l'indigestion face à un cador de cette compétition bien décidé à retrouver les sommets après plusieurs finales sans trophée. Mais c'est la Rochelle qui a allumé les premières mèches sous l'impulsion de Nowell, très actif de chaque côté du terrain.

Une séquence initiale qui a permis aux locaux de décrocher une pénalité transformée par Hastoy (3-0). On sentait les Rochelais décidés à ne pas laisser les Irlandais installer leur jeu à l'image d'un Alldritt récompensé au grattage. Puis c'est Paul Boudehent qui a mené la charge dans la défense sous les encouragements d'un public venu en nombre pour cette affiche devenue un classique de la coupe des champions. Les hommes de Ronan O'Gara montraient beaucoup d'envie, mais manquaient de maitrise (3-3, 12e).

Un duel acharné face à un Leinster intraitable

La première grosse occasion a découlé d'un contre de Kerr-Barlow puis d'un bon jeu au pied de Dulin avant le quart d'heure. Barrett ramené dans son camp, le Stade Rochelais a hérité d'une très bonne mêlée à cinq mètres. Le visage affiché par les Maritimes par rapport à leurs prestations en Top 14 faisait le bonheur des supporters. Lesquels ont poussé derrière leurs joueurs pour qu'ils inscrivent un premier essai. Face à la grosse défense irlandaise, les Rochelais ont multiplié les efforts sans réussir à trouver la faille. Pire, ils ont même reculé, semblant manquer d'inspiration et de variations, jusqu'à perdre la possession. Un premier bras de fer remporté par le Leinster. D'aucuns estimaient à ce moment-là qu'il aurait été préférable de prendre les points au pied.

A la mi-temps du premier acte, les deux formations étaient dos à dos. Mais le Stade Rochelais parvenait à maintenir son adversaire dans sa partie de terrain. Mieux, ils ont tenu le ballon et poussé les visiteurs à la faute. Hastoy a, cette fois-ci, concrétisé cette domination par des points (6-3, 26e). Malgré tout, c'est bien le Leinster qui a frappé en premier par Joe McCarthy suite à une belle combinaison pour Osborne qui a mis à mal la défense avec une remise intérieure (6-10, 30e). Les Irlandais étaient enfin entrés dans le match. Et la pénalité récupérée la 35e sur un hors-jeu d'Hastory ne laissait rien présager de bon pour les locaux. Une bonne défense d'Alldritt a permis de couper court au ballon porté irlandais. Permettant aux Maritimes de se dégager... et de souffler un peu, en récupérant une bonne pénalité en mêlée. L'option de la pénaltouche était la bonne, mais l'exécution moins. Une fois de plus, le Stade Rochelais n'a pas réussi à enchaîner. Aux citrons, le Leinster tournait avec quatre points d'avance.

C'est sans Atonio et Wardi, sortis sur blessure, et sur un en-avant de Dulin près des 22m, que le Stade Rochelais a commencé le second acte. Et la pénalité bête de Colombe pour avoir arraché le casque d'un adversaire n'a pas arrangé les affaires des locaux. De quoi agacer O'Gara. L'Irlandais a sans doute plus apprécié la bonne défense à deux à quelques mètres de l'en-but pour stopper l'avancée du Leinster (47e). Lequel a tout de même bonifié cette séquence par trois nouveaux points (6-13 puis 6-16). Un premier break réalisé par les Irlandais que les Rochelais ne semblaient pas en mesure de combler. Surtout que le coup de pied d'Hastoy a trouvé le poteau. Heureusement pour les locaux, cette pénalité s'est transformée en mêlée suite à un en-avant irlandais devant sa ligne. L'essai n'était pas assuré pour autant.

Une fin de match sous tension

Une grosse défense irlandaise a poussé les Rochelais à prendre les points au pied (9-16) pour maintenir l'espoir d'un nouveau comeback. Mais les minutes s'égrainaient et la défense adverse ne semblait vouloir céder sous les assauts maritimes. Il a fallu attendre une inspiration au pied d'Hastoy pour Leyds pour voir les locaux débloquer leur compteur. Le Sud-Africain a magnifiquement joué le coup en jouant lui aussi au pied pour mystifier Jamie Osborne et pointer en Terre promise. Une réalisation qui a ramené les Maritimes à deux longueurs (14-16). Si Hastoy a manqué la transformation, Ross Byrne a également raté les perches quelques instants plus tard. De quoi offrir une fin de match à suspense aux supporters.

A dix minutes de la sirène, on sentait que le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Ce serait à celui qui est le plus discipliné et juste. La mauvaise passe d'Alldritt suivie d'un coup de pied direct d'Hastoy a fait souffler un vent de doutes dans les rangs rochelais. Une pénalité pourrait suffire au bonheur mais les Maritimes pèchent dans la maitrise. Et rendent les ballons trop facilement. Heureusement pour les champions d'Europe 2022/2023, Barrett a manqué une occasion de sceller ce match à longue distance. Une chance laissée aux Rochelais de remonter le terrain puis de l'emporter dans une fin de match folle. Hastoy a eu une première occasion à une minute de la sirène, mais son coup de pied est passé juste sous la barre. Son drop ? Contré ! Un dernier baroud d'honneur s'est terminé sur un en-avant. Cruel pour les Rochelais, mais ils ont laissé trop de ballons, et de points, en route pour espérer l'emporter face à ce Leinster.