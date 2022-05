CHAMPIONS CUP. La Rochelle sans son géant Skelton, Pollard au centre avec Montpellier [COMPOSITION]

Le Stade Rochelais reçoit ce week-end le leader du Top 14, Montpellier, en quart de finale de Champions Cup. Les deux géants Skelton et Willemse seront absents, tous deux blessés.

Pour son deuxième quart de finale de Champions Cup en deux ans, le Stade Rochelais reçoit le MHR, leader du Top 14, et vainqueur des Harlequins au tour précédent. Un match alléchant, mais qui se fera sans de nombreuses stars de chaque côté. La Rochelle sera notamment privé de son arrière Brice Dulin, ainsi que de son géant deuxième ligne Will Skelton. Leyds occupera donc le poste d'arrière, tandis que Favre et Rhule seront aux ailes. Alldritt mènera un pack composé de joueurs d'expérience comme Vito, Sazy ou encore Atonio. Enfin, notons la présence de Pierre Popelin sur le banc, de retour de blessure.

La Rochelle 1 Priso 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Lavault 5 Picquette 6 Liebenberg 8 Alldritt 7 Vito 9 Kerr Barlow 10 West 11 Rhule 12 Botia 13 Danty 14 Leyds 15 Sinzelle 16 Bosch 17 Wardi 18 Sclavi 19 Sazy



20 Haddad 21 Retiere 22 Favre 23 Popelin

À Montpellier aussi les blessés sont nombreux : Reinach, Willemse, Doumayrou et Bouthier ne seront pas du voyage, tout comme Garbisi, laissé au repos. En revanche, PSA pourra compter Rattez, Pollard, Paillaugue ou encore Zack Mercer. Camara sera capitaine, tandis que la deuxième ligne du MHR sera composée de Verhaeghe et Chalureau. Notons sur le banc la présence de Paenga-Amosa, Dakuwaqa et Aprasidze, de retour de blessure.