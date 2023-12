CHAMPIONS CUP. ''pris par l'émotion'' : comment la presse britannique juge-t-elle la défaite du champion rochelais face au Leinster ?

Déchu à Marcel-Deflandre lors de la première journée de Champions Cup, La Rochelle n'a pas commencé sa campagne européenne idéalement. La presse étrangère n'a pas été clémente.

Enfin, après trois premiers duels remportés par les hommes de Ronan O'Gara, le Leinster a eu sa revanche. Si cette victoire n'intervient cette fois pas en finale de la compétition, elle est suffisante pour combler le cœur des supporters irlandais.

Affaiblie par l'absence d'Alldritt et de Thomas, et par des internationaux plutôt apathiques depuis plusieurs rencontres, La Rochelle a cédé sous la pression adverse. Néanmoins, les Maritimes ont montré de belles choses, de longues phases de jeu sous la pluie et des séquences défensives intéressantes.

Selon la presse étrangère, et plus particulièrement britannique, le match s'est joué sur des décisions à des moments clés.

Bourgarit pointé du doigt

Capitaine rochelais en l'absence de son copain du Gers Alldritt, Pierre Bourgarit n'a pas eu une rencontre des plus calme ! Le talonneur du XV de France a dû échanger de nombreuses fois avec Matthew Carley.

Des décisions litigieuses ont sûrement semé le doute dans la tête de Bourgarit, qui a été remis en cause par le site anglais PlanetRugby : "Les deux équipes ont poussé l'excellent Matthew Carley à bout de sa patience considérable, mais la différence est que Leinster l'a fait avec calme et détermination, tandis que La Rochelle, et en particulier Pierre Bougarit, était complètement pris dans l'émotion des appels serrés et des interprétations."

"Il s'agissait d'un cas classique de "capitainerie confuse" et de messages contradictoires, et le langage corporel de Bougarit, un leader clé, a tout montré sur la façon dont il s'est senti émotionnellement."

Néanmoins, les Britanniques ont tout de même souligné que certaines décisions arbitrales ont souri aux visiteurs : "Bien sûr, il y a eu quelques décisions qui auraient pu aller dans l'autre sens et Leinster a eu beaucoup de chance de ne pas recevoir de carton jaune en seconde période après huit pénalités consécutives en l'espace de 15 minutes, mais les hôtes ont été entraînés dans cette réaction émotionnelle qui obscurcit leur propre objectif."

Pour finir, les Britanniques ont aussi indiqué le manque de clairvoyance dans les choix stratégiques des Rochelais, et les erreurs de ce même Bourgarit dans le jeu : "Il y a eu sept occasions distinctes pour l'équipe locale de marquer trois points assez facilement. La Rochelle ne semblait pas avoir cette patience de se rapprocher au score et de repartir. Ils ont choisi d'aller en touche, puis, pour aggraver les problèmes, ils ont complètement gâché leurs chances avec des mouvements d'alignement trop complexes ou des lancers terriblement exécutés."

Une indiscipline malheureuse, et Alldritt

Bien que les pénalités aient été sifflées des deux côtés, La Rochelle a fait trop de fautes importantes au mauvais moment. Ces dernières se reflètent alors au score à la fin du match.

Pour PlanetRugby : "La Rochelle faisait preuve de plus de contrôle dans le jeu courant et aérien, ils se sont donnés de nombreuses occasions de se mettre à l'abri au pied, mais à maintes reprises, l'indiscipline autour des zones de contacts les a pénalisés. Ils ont encaissé presque deux fois plus de pénalités que le Leinster en une mi-temps."

"II ne fait aucun doute que lorsque Jonathan Danty et Joe McCarthy ont tous deux reçu un carton jaune après 11 minutes de jeu, suite à une bagarre peu édifiante à 15 contre 15 dans l'en-but, c'est La Rochelle qui a perdu le plus gros. Avec un centre en moins dans la ligne défensive sur le terrain, Jordan Lamour s'est précipité pour son essai sans opposition, soulignant à quel point ces décisions disciplinaires étaient importantes toute l'après-midi."

Enfin, le média anglophone s'est évidemment tourné vers l'absence d'Alldritt, qui avait fait si mal aux Irlandais lors des trois précédentes rencontres :"Alors que Levani Botia a eu ses moments, les Noirs et Jaunes ont énormément regretté l'influence apaisante et l'éclat de Gregory Alldritt et son absence a été cruciale en dernière analyse."