Champions Cup. Le Racing 92 sans Thomas et Vakatawa face à l'UBB en quarts de finale

Ce dimanche, le Racing 92 se déplace sur la pelouse de l'UBB en quarts de finale de la Champions Cup. Découvrez la composition de la formation francilienne.

Pour ce premier quart de finale franco-français face à l'UBB, le Racing 92 ne pourra pas compter sur Bernard Le Roux. C'est Palu qui est aligné en deuxième ligne avec Ryan. Un cran derrière, Joseph, excellent la semaine passée sera entourée cette fois-ci de Lauret et Chouzenoux. Toujours pas de Russell à l'ouverture puisque l'Écossais est suspendu. Et pas de Chavancy après sa blessure à l'épaule au tour précédent. L'autre info, c'est l'absence de Vakatawa, également touché au genou en 8es. La paire de centres sera donc composée de Klemenczak et Beale. Le staff se passe aussi de Teddy Thomas pour ce quart de finale puisque l'ailier du XV de France n'est pas sur la feuille de match.