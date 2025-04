Champions Cup. Jalibert, Penaud, Bielle-Biarrey… l’UBB dévoile une équipe ultra-offensive pour défier le Munster

Pour défier le Munster en quart de finale de Champions Cup, l’UBB aligne ses meilleurs soldats. Jalibert à la baguette, Penaud et Bielle-Biarrey aux ailes.

Ce samedi 12 avril 2025, Bordeaux-Bègles s’apprête à vivre un grand moment de son histoire européenne. Face au géant irlandais du Munster, l’UBB jouera sa place en demi-finale de la Champions Cup devant un public en feu au stade Chaban-Delmas.

Penaud et Bielle-Biarrey pour faire sauter le verrou

Pas de surprise du côté de Yannick Bru qui aligne son meilleur XV possible pour défier la Red Army. Derrière, Bordeaux pourra compter sur ses phénomènes Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey pour dynamiter les extérieurs.

Moefana et Janse van Rensburg formeront un duo de centres solide et complémentaire. À l’ouverture, Matthieu Jalibert mènera l’orchestre girondin, avec son fidèle lieutenant Maxime Lucu à la mêlée et au capitanat.

Un pack solide pour le défi irlandais

Devant, c’est du lourd : Poirot, Lamothe et Tameifuna composeront la première ligne pour tenir la mêlée et les zones de combat. Coleman et Cazeaux formeront la deuxième ligne. En troisième ligne, Diaby et Petti entoureront Pete Samu, en pleine forme dans cette compétition.

L’UBB pourra aussi compter sur un banc costaud avec Falatea, Bochaton ou encore Vergnes-Taillefer. À l’arrière, Lesgourgues et Uberti amèneront de la fraîcheur pour le money time.

Bordeaux veut écrire l’histoire

Face à une Red Army qui s’annonce bruyante et déchaînée, Bordeaux sait qu’il faudra livrer un match parfait pour sortir le Munster.

Le rendez-vous est pris. Chaban-Delmas n’attend qu’une chose : vibrer et voir l’UBB s’offrir l’Europe.