Champions Cup. En 10 minutes, Dweba et Ducuing envoient Bordeaux pour la première fois en 1/4 de finale [VIDÉO]

L'UBB confirme sa bonne forme du moment en s'offrant Bristol en huitième de finale de Champions Cup.

Les hommes de Christophe Urios retrouvaient un ancien coéquipier ce week-end : Semi Radradra. L'ancien centre qui a fait le bonheur de l'UBB fait désormais des ravages en Premiership à Bristol. Les retrouvailles s'annonçaient compliquées, mais ce sera finalement l'UBB qui obtiendra le ticket pour les 1/4 de finale de Champions Cup.

Pourtant, la première période semblait mal engagée et difficile pour les coéquipiers de Maxime Lucu. La décision finale s'est jouée sur les 10 dernières minutes avec deux réalisations signées Joseph Dweba et Nans Ducuing. Le premier hérite d'un ballon, lancé, à 5 mètres de la ligne. Le bon travail au ras des Bordelais pousse la défense de Bristol à créer des espaces. 7 minutes plus tard, les Anglais tentent tant bien que mal d'attaquer et surtout de marquer l'essai de l'espoir, mais pas celui de la victoire. Mené 29 à 17 à une minute de la fin, Bristol va attaquer n'importe comment jusqu'à offrir l'essai à Nans Ducuing après une passe molle de Vui. Interception et essai de la gagne.