Champions Cup. Danty, Alldritt et Skelton, le Stade Rochelais sort l’artillerie lourde pour affronter Bristol à domicile

Bristol au menu de La Rochelle ! Ce samedi, les Jaune et Noir visent une nouvelle victoire en Champions Cup. Avec Dulin, Alldritt et Skelton, les Rochelais ont de sérieux arguments pour dominer les Bears.

Après une entrée en matière réussie face à Bath, le Stade Rochelais s'attaque à un nouveau défi européen ce samedi. À l’occasion de la 2ᵉ journée de Champions Cup, les Maritimes accueillent les Bears de Bristol avec une équipe quasi au complet.

Une ligne arrière redoutable

Les supporters de Marcel-Deflandre retrouveront non pas Brice Dulin à l’arrière mais Dillyn Leyds, toujours aussi précieux pour les Maritimes. Sur une aile, on retrouve le très en forme, Jack Nowell. De l'autre, le futur joueur du Stade Toulousain Teddy Thomas.

Le centre de l’attaque sera assuré par le solide duo Jonathan Danty – Ulupano Seuteni, capable de faire sauter les lignes adverses. Aux manettes, Ihaia West et Tawera Kerr-Barlow auront à cœur d’apporter rythme et précision.

Une 3ᵉ ligne encore incertaine

En troisième ligne, Grégory Alldritt mènera une fois de plus ses troupes comme capitaine. À ses côtés, Haddad va débuter à l'instar d'Oscar Jegou. L’infirmerie rochelaise n’a toutefois pas encore totalement vidé ses rangs.

Paul Boudehent, qui a été touché à l'épaule, est toujours indisponible, tandis que Judicaël Cancoriet, tout juste de retour de suspension, va prendre place sur le banc.

Du lourd devant

Le cinq de devant respire la puissance avec Antonio, Wardi, et Skelton en figures de proue. Avec eux, Douglas et Latu complètent un pack taillé pour le combat au sol et en touche. Les remplaçants, tels que Botia et Colombe, offrent de belles garanties pour finir le match en force.

Face à Bristol, une équipe à ne pas prendre à la légère malgré son revers à la maison face au Leinster, La Rochelle sait qu’il faudra "une copie propre". L’objectif est clair : confirmer leur statut de candidat au titre et rester invaincu dans cette poule relevée.