CHAMPIONS CUP. Coureurs, puissants, Alldritt vs Conan : la quintessence du 8 moderne

Ce samedi, deux des meilleurs 8 au monde, Greg Alldritt et Jack Conan, se livreront un duel acharné en finale de Champions Cup.

Ce samedi, à 17h45, le Stade Rochelais a rendez-vous avec son histoire, puisqu'il affrontera en finale de Champions Cup l'ogre de cette compétition : le Leinster. Les coéquipiers de Romain Sazy tenteront de réitérer leur performance de l'année dernière, eux qui avaient éliminé les Irlandais en demi-finale. Mais voilà, cette saison, les hommes de Sexton semblent plus en forme que jamais. En témoigne leur victoire écrasante face à un Stade Toulousain lors du tour précédent, 40 à 17. Vous l'aurez compris, vaincre le Leinster au Vélodrome sera un véritable exploit pour les Maritimes. Pour ce faire, O'Gara devra compter sur ses hommes forts, et notamment son numéro 8 : Grégory Alldritt. Au sommet de son art depuis plusieurs mois maintenant, le joueur de 25 ans devra faire parler sa mobilité et sa puissance pour tenter de faire fléchir le pack irlandais. Une tâche loin d'être aisée, d'autant que face à lui, il y aura un client : Jack Conan.

RUGBY. Champions Cup. La Rochelle dans le dur avec un nouveau forfait de poids ?Les deux hommes se sont déjà affrontés à plusieurs reprises (notamment lors du dernier Tournoi des 6 Nations) et possèdent de nombreuses qualités communes. Tout d'abord, tous deux sont particulièrement actifs pour des numéros 8. En effet, ils ne rechignent pas à la tâche, que ce soit en attaque ou en défense. La troisième ligne du Leinster, et notamment Conan, a particulièrement brillé lors de la rencontre face à Toulouse dans ces deux secteurs. Selon les statistiques de l'EPCR, les deux hommes sont également les joueurs ayant joué le plus de ballons à la main (113 pour le Français, 71 pour l'Irlandais) avec Caelan Doris. Des points d'ancrage qui font constamment avancer leur équipe, même avec plusieurs joueurs sur le dos. Le Rochelais a d'ailleurs battu 28 défenseurs lors de cette campagne européenne, et gagné plus de 730 mètres. Rien que ça.

Leur puissance balle en main, ainsi que leur capacité à se déplacer vite et pendant longtemps font de ces deux joueurs des 8 modernes, capables de s'adapter à n'importe quel adversaire. Ce n'est pas pour rien que Conan et Alldritt sont aujourd'hui considérés comme deux des meilleurs troisièmes lignes centres du monde, voire les deux meilleurs. Un peu moins lourds que ce que nous avions pu observer par le passé, ces 8 ne se reposent pas seulement sur leur puissance. Jack Conan (1 mètre 93, 114 kg) et Greg Alldritt (1 mètre 91, 115 kg) sont capables de faire jouer derrière eux, mais aussi de réaliser le travail ingrat, sans pour autant trop se fatiguer, dans un rugby qui va de plus en plus vite. Être ultra-complet, voilà aujourd'hui la vraie force de ces deux hommes. Reste à voir lequel des deux prendra le dessus sur l'autre ce week-end. Une chose est sûre, ce duel risque de faire des étincelles.

