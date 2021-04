Champions Cup. COMPO. Toulouse avec une charnière Dupont - Ntamack face au Munster !

Pour aller défier le Munster à Limerick, ce samedi, Ugo Mola a fait avec les forces en présence et alignera notamment une charnière Dupont - Ntamack.

C'est un immense défi qui se dresse sur la route du Stade Toulousain ! Battus la saison dernière en demi-finale par le futur champion Exeter, les Hauts-Garonnais se déplaceront cette fois, en 8ème de finale, dans l'antre du Munster. Certes Thomond Park est moins impressionnant sans sa Red Army, mais un voyage à Limerick fait toujours davantage office de long chemin de croix que de promenade de santé. Les hommes de Johan Van Graan y sont d'ailleurs invaincus en Coupe d'Europe depuis 2015, quand ils n'y ont perdu qu'une seule fois en match éliminatoire dans leur histoire : c'était en 2012, face à l'Ulster...

STADE TOULOUSAIN. Rynhardt Elstadt privé de match au Munster pour raisons administrativesVoilà la tâche qui attend les Stadistes, samedi à 16h30. Et pour tenter l'exploit, Ugo Mola a dû faire avec les forces en présence et les absences d'Elstadt, Guitoune, Huget ou Ramos. Malgré tout, c'est une composition très solide qui est annoncée puisque Kaino, Cros et Tolofua formeront la troisième ligne quand Baille, Marchand et Faumuina occuperont la première. Comme leurs partenaires internationaux, Dupont et Ntamack feront également leur retour en club, et seront associés à la charnière, tandis que Pita Ahki tiendra bien sa place au centre. Enfin l'expérimenté Maxime Médard (73 matchs de HCup) rentre à l'arrière, ce qui décale Cheslin Kolbe à l'aile.

Toulouse 1 Baille 2 J. Marchand 3 Faumuina 4 Ri. Arnold 5 Ro. Arnold 6 Cros 8 Kaino 7 Tolofua 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Holmes 14 Kolbe 15 Médard 16 Mauvaka 17 Castets 18 Aldegheri 19 Tekori



20 Flament 21 Placines 22 Germain 23 Delibes

En face, c'est une équipe du Munster quasiment au complet qui attend les champions de France 2019 de pied ferme. Seuls manquent à l'appel RG Snyman, blessé de longue durée, et Peter O'Mahony, l'habituel capitaine de cette formation, touché à la cuisse. Les autres internationaux Kilcoyne, Kleyn, Beirne, Stander, Murray, Carbery, Earls ou Conway seront tous présents, quand les colosses Damian De Allende (1m89 pour 103 kilos) et Chris Farrell (1m91 pour 110 kilos) formeront une paire de centre très dense.