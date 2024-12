CHAMPIONS CUP. Ce phénomène promis au brassard du Stade Toulousain impressionne Baille et les cadres

La jeunesse toulousaine impressionne Cyril Baille. Le pilier tricolore parle d’émulation et encense Mathis Castro-Ferreira, qu’il voit comme le futur leader des Rouge et Noir.

Le Stade Toulousain s’apprête à retrouver un de ses piliers majeurs, au sens propre comme au figuré. Après des mois de convalescence, Cyril Baille est sur le point de faire son retour sur les terrains.

Après avoir mangé son pain noir, le ''croqueur'' Castro-Ferreira prêt à (re)prendre son envol à ToulouseBien qu'attendu, le gaucher international n’a pas manqué de braquer les projecteurs sur la nouvelle génération toulousaine, et en particulier sur un nom : Mathis Castro-Ferreira.

Une jeunesse prometteuse qui impressionne les cadres

Via La Dépêche, Cyril Baille n’a pas tari d’éloges sur les jeunes pousses du club. Il a notamment cité Joel Merkler, Guillaume Cramont, Paul Costes, Clément Vergé, Benjamin Bertrand et Efrain Elias comme des "moteurs" pour l’équipe.

TOP 14. TOULOUSE. 6 mois plus tard, on connaît (enfin) la date de reprise de Cyril Baille "Ils nous rappellent un peu nous quand on a commencé. Ils amènent une émulation incroyable, travaillent beaucoup. Je suis impressionné", a confié le pilier à La Dépêche, visiblement séduit par l’état d’esprit et la progression de ses cadets.

Castro-Ferreira, un phénomène promis au brassard

Parmi eux, un joueur se détache : Mathis Castro-Ferreira, troisième ligne de 20 ans et déjà star montante. "Il est phénoménal, c’est sans doute le futur capitaine du Stade Toulousain", a lâché Cyril Baille, offrant une véritable exclusivité.

Une déclaration forte qui valide la trajectoire ascendante de Castro-Ferreira, auteur de neuf essais en Top 14 l'an passé et surnommé "Le Croqueur" pour son efficacité redoutable.

Avec leur fraîcheur et leur talent, le Stade Toulousain semble prêt à continuer d’écrire son histoire glorieuse. Et si Castro-Ferreira venait effectivement à devenir capitaine, il marcherait sur les traces des plus grands. La passation de pouvoir semble déjà en marche.