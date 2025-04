Champions Cup. Castres sans complexe : Voici les guerriers castrais pour aller chercher l’exploit à Northampton

Castres n’a rien à perdre mais beaucoup à montrer en quart de finale de Champions Cup. Face à Northampton, les Tarnais misent sur un pack costaud et des trois-quarts créatifs pour tenter l’exploit.

Ce samedi 12 avril 2025, Castres entre dans le grand bain des quarts de finale de la Champions Cup. Un rendez-vous majuscule pour le CO, outsider assumé, qui se déplace à Northampton sans complexe mais avec des certitudes.

Une ligne de trois-quarts solide et créative

Pas de révolution dans les choix du staff. Derrière, Théo Chabouni sera chargé de sécuriser le fond du terrain, épaulé par Palis et Baget sur les ailes.

Au centre, le duo Botitu – Goodhue mêle puissance, vista et expérience pour tenter de faire sauter le verrou anglais.

À la charnière, Jeremy Fernandez sera associé à Louis Le Brun, en pleine progression cette saison. Le jeune ouvreur aura la lourde tâche de maîtriser le tempo face à une équipe de Northampton réputée pour son rythme infernal.

Devant, Castres mise sur sa puissance et sa capacité à ralentir les ballons adverses. Walcker, Barlot et Collier composeront la première ligne, avec Maravat et Nakarawa en deuxième ligne. La troisième ligne Babillot – Delaporte – Papalii promet du répondant au sol et en défense.

Un banc capable de faire basculer le match

En sortie de banc, Castres pourra compter sur des profils expérimentés comme Arata, Dumora ou encore Meka pour apporter de l’énergie et de l'expérience dans le dernier quart d’heure.

Oui, Castres part outsider déclaré. Mais à l’image de ses supporters, le CO veut croire à l’exploit. Après tout, ces matchs-là forgent les équipes et les clubs qui osent. Castres n’a rien à perdre. Mais tout à gagner.