CHAMPIONS CUP. Buros out, Jalibert et Bielle-Biarrey pour animer : la composition de l'UBB face aux Sharks

Pour le dernier match de la phase de poules de Champions Cup, l'UBB aligne une équipe solide pour se donner les moyens de battre les Sharks de Durban.

Le moral est au beau fixe pour les Bordelais en ce début d’année. Les hommes de Yannick Bru enchainent les excellents résultats et sont sur une série de huit victoires consécutives ! Il faudra aller en décrocher une neuvième pour s’assurer la première place de leur groupe.

En effet, l’UBB est désormais seul leader de la poule 1 avec 15 points contre 14 au compteur du Stade Toulousain. Avec une victoire bonifiée, les Girondins s’assureraient de jouer les matchs des phases finales à domicile, un avantage non négligeable.

Si l’enjeu est grand, il ne faut pas oublier pour autant l’objectif à long terme de cette équipe : décrocher le premier titre de son histoire en fin de saison. Pour cela, il faudra gérer les temps de jeu de chacun, d’autant plus avec le Tournoi des Six Nations qui arrive à grands pas. Alors comment le staff bordelais va gérer cette période délicate ?

Une infirmerie bien garnie

La deuxième ligne est un peu décimée pour aborder ce match. Pierre Bochaton est blessé au dos de longue date et Adam Coleman (cuisse gauche) l’a rejoint il y a quelques semaines. Cyril Cazeaux ressent une gêne au mollet et sera, lui aussi, out pour ce match. Jonny Gray a repris l’entrainement collectif cette semaine, mais sera trop juste pour jouer. Guido Petti et Alexandre Ricard sont donc les deux seuls deuxièmes lignes de métier encore disponibles dans l’effectif professionnel.

Pour compléter le pack, Pete Samu est en période de reprise et devrait être de retour la semaine prochaine pour la réception du LOU. Derrière, Romain Buros, touché à la cheville contre Exeter, sera indisponible huit semaines. Pour finir, Mathis Perchaud soigne toujours son épaule.

Des retours importants

Malgré tout, les Bordelais pourront compter sur les retours de joueurs importants, notamment devant. Les premières lignes Ben Tameifuna, Conor Sa et Sipili Falatea ont repris le chemin de l’entrainement et pourront jouer.

Matthieu Jalibert et Nans Ducuing ont fait leur retour à la compétition de la meilleure des manières à Exeter la semaine dernière. Le demi d’ouverture sera titulaire pour mener l’attaque aux côtés de Maxime Lucu, élu homme du match en Angleterre.

Le staff aligne encore une ligne de trois-quarts XXL malgré l’absence de Romain Buros. Bielle-Biarrey, Penaud, Depoortère et Moefana devront concrétiser les efforts de leur pack.

L’enjeu est clair pour Bordeaux : les cinq points sont obligatoires pour se faciliter la suite de la compétition. Coup d’envoi dimanche à 14 heures.