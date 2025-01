Champions Cup. Boudehent et le Stade Rochelais en mission à Trévise : ''Un match à élimination directe''

''Un match à élimination directe'', c’est ainsi que Paul Boudehent décrit le déplacement à Trévise. Les Rochelais joueront leur place en phases finales face à une équipe italienne en quête d’exploit.

Ce samedi, le Stade Rochelais se déplace à Trévise pour un match décisif en Champions Cup. Si sur le papier ce n’est "qu’un match de poules", Paul Boudehent, le 3e ligne du XV de France, ne s’y trompe pas : c’est un véritable choc à élimination directe qui attend les Maritimes. Retour sur les enjeux d’un duel où chaque détail comptera.

Un match sous pression, un parfum de phase finale

"Officiellement, ça n’en est pas un, mais quand tu regardes le contexte, c’est clairement un match de phase finale." Le ton est donné par Boudehent via le Midi Olympique. À égalité de points avec leurs adversaires, les Rochelais n’ont pas le droit à l’erreur pour décrocher une qualification en huitièmes.

Et l’international français de rappeler que les Italiens joueront "chez eux, devant leur public", avec une ambition historique : se hisser pour la première fois dans les phases finales de la compétition.

Trévise, l’Italie en version Champions Cup

Pour le Stade Rochelais, cette opposition à Trévise ressemble à un duel face à l’équipe d’Italie. "On vient de jouer l’équipe d’Irlande, là on va jouer l’équipe d’Italie", prévient le 3e ligne du XV de France. Avec un rugby physique, un paquet d’avants solide et une confiance décuplée à domicile, Trévise a tout pour poser des problèmes aux Maritimes. "Ils ont tout à gagner", prévient le Rochelais.

La préparation, justement, a été soignée côté rochelais. Après une victoire frustrante face à Toulouse et une défaite encourageante au Leinster, les joueurs ont retrouvé "des repères" et "un peu [leur] identité". Boudehent en est convaincu : l’équipe a les armes pour répondre présente dans ce contexte bouillant. Et le Tricolore d’ajouter avec pragmatisme : "Pour être champion d’Europe, il faut battre toutes les équipes d’Europe."

L’expérience des grands rendez-vous

"Ça n’a jamais traversé l’esprit d’une seule personne dans le vestiaire de se dire qu’on va en Italie pour se balader", insiste Boudehent. Habitués des joutes européennes, les Maritimes savent ce que signifie jouer à l’extérieur sous pression. "On l’a déjà fait par le passé et on a réussi à gagner", rappelle-t-il. Un état d’esprit de guerriers qui sera essentiel pour répondre à l’énergie italienne.

Le Stade Rochelais se déplace à Trévise avec un objectif clair : valider son ticket pour les phases finales. Un défi que Paul Boudehent et ses coéquipiers abordent avec lucidité et détermination. La bataille promet d’être rude, mais les hommes de Ronan O'Gara savent que l’aventure européenne se joue dans ce genre de moments.