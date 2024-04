CHAMPIONS CUP. Enfin l'équipe type pour l'UBB ? Voici notre compo probable

Ce week-end, les Bordelais repartent à l'assaut d'une autre équipe anglaise, face aux Harlequins de Marcus Smith. Si Matthieu Jalibert est de retour, Damian Penaud pourrait ne pas être de la partie.

Des retours et des absences notables

Match ultra-important dans la saison de l'UBB ce samedi 13 avril dans l'antre de Chaban-Delmas ! Les hommes de Yannick Bru vont avoir l'occasion de rejoindre les demi-finales de Champions Cup, pour la deuxième fois de leur histoire, la première étant en 2021 face au Stade Toulousain.

Impressionnante depuis le début de la campagne européenne, la bande à Jalibert a facilement disposé des Saracens en huitième de finale, sur le score de 45 à 12. Sans leur meneur de jeu, l'UBB a réussi à mettre son système en place, et à prendre le meilleur en deuxième période.

Pour ce week-end, le staff bordelais a décidé de faire souffler quelques joueurs, mais en première ligne, Bordeaux sera privé de Jefferson Poirot. Le pilier international a déclaré forfait suite à des douleurs aux cervicales intervenues après la rencontre face aux Sarries. Pour le remplacer, le solide Lekso Kaulashvili sera titulaire, aux côtés de Maxime Lamothe et de Ben Tameifuna.

Dans la cage, on repart sur les mêmes bases avec Cyril Cazeaux et Adam Coleman qui gardent leur place. Sur le banc, Kane Douglas et Thomas Jolmes seront encore convoqués.

En troisième ligne, du changement avec le retour à la compétition de Bastien Vergnes-Taillefer, qui soignait une épaule depuis le 9 mars dernier. Ce dernier réintègre le XV de départ à la place d'Antoine Miquel, et sera accompagné de Pete Samu et de Tevita Tatafu.

Pour la charnière, bonne nouvelle pour les Bordelais ! Le tandem Lucu / Jalibert est recomposé, car l'ouvreur du XV de France a repris l'entraînement normalement cette semaine. Néanmoins, Matéo Garcia sera sur le banc, lui qui a livré une belle prestation face aux Saracens.

Au centre, rien ne bouge avec la paire Nicolas Depoortère et Yoram Moefana qui est une fois de plus associée. C'est sur les ailes que ça change, car Damian Penaud devrait être mis au repos par le staff de Bordeaux. L'ailier et facteur X de l'UBB ne s'est pas entraîné cette semaine, lui qui est déjà à 22 matchs cette saison dont 21 titularisations.

Il sera remplacé poste pour poste par Pablo Uberti, qui était rentré au centre le week-end dernier. Sur l'autre aile, on retrouve Louis Bielle-Biarrey, et Romain Buros tient son rang à l'arrière.