CHAMPIONS CUP. Avec une grosse équipe, Bordeaux se présente encore une fois sans Jalibert face aux Harlequins

Annoncé titulaire en début de semaine, Matthieu Jalibert ne jouera finalement pas, dû à des douleurs persistantes au genou. Néanmoins, Bordeaux peut compter sur une solide composition.

Une équipe taillée pour la Champions Cup

Dans son histoire, Bordeaux n'a pas beaucoup connu les quarts de finale de Champions Cup, et encore moins les demi-finales en cas de succès. En 2021, l'UBB avait rejoint le dernier carré de la compétition, mais avait perdu face à Toulouse. Ce week-end, si la bande à Lucu bat celle de Smith, les deux équipes du Top 14 pourraient se retrouver.

Pour l'heure, il est question de battre les dangereux joueurs de Londres, qui sont en forme ! Yannick bru et son staff ont dû faire sans Jefferson Poirot, qui a déclaré forfait pour la rencontre. Ainsi, en première ligne, nous retrouvons Lekso Kaulashvili, Maxime Lamothe et Ben Tameifuna, du très lourd !

En seconde ligne, pas de surprise avec la titularisation de Ciryl Cazeaux et d'Adam Coleman qui enchaînent une seconde association. Pour la troisième ligne, les Bordelais pourront compter sur les jours que face aux Saracens avec Antoine Miquel, Pete Samu et Tevita Tatafu.

À la charnière, Matthieu Jalibert ne sera malheureusement pas de la partie ! Le stratège du XV de France doit renoncer une fois de plus aux phases finales européennes et Matéo Garcia sera ainsi reconduit. Maxime Lucu sera capitaine.

Au centre, pas de grande révolution, car Yoram Moefana et Nicolas Depoortère continuent d'être alignés ensemble. Les deux joueurs de l'équipe de France semblent de plus en plus complémentaires.

Pour le trio du champ profond, la fusée Bielle-Biarrey garde sa place, tout comme Romain Buros qui a été très en vue face aux Sarries. En revanche, Pablo Uberti sera titularisé en l'absence de Damian Penaud, qui a besoin de souffler avant la reprise du Top 14.

Sur le banc, nous retrouvons de l'expérience avec Douglas, Maynadier, Petti, Vergnes-Taillefer et Lesgourgues mais aussi de la jeunesse avec Boniface et de l'explosivité avec Madosh Tambwe.

Voici les compositions officielles des deux équipes pour ce week-end.

BORDEAUX 1 L.Kaulashvili 2 M.Lamothe 3 B.Tameifuna 4 C.Cazeaux 5 A.Coleman 6 A.Miquel 8 T.Tatafu 7 P.Samu 9 M.Lucu 10 M.Garcia 11 L.Bielle-Biarrey 12 Y.Moefana 13 N.Depoortère 14 P.Uberti 15 R.Buros 16 C.Maynadier 17 U.Boniface 18 C.Sadie 19 K.Douglas



20 B.Vergnes-Taillefer 21 G.Petti 22 Y.Lesgougues 23 M.Tambwe