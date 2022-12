CHAMPIONS CUP. Avec le retour de Couilloud, le LOU peut-il faire tomber l'ogre des Saracens ?

Défait la semaine dernière, le LOU jouera peut-être déjà sa qualification en 8ème de finale de Champions Cup face aux Saracens, invaincus cette saison.

Un calendrier compliqué. C’est ainsi que l’on pourrait décrire ce début de campagne européenne du LOU. En déplacement à près de 10 000 kilomètres de la France le week-end dernier, chez les Bulls de Pretoria, les Lyonnais recevront cette fois les Saracens, et leurs 3 titres européens. Cette saison, les Sarries font d’ailleurs de nouveau très peur : en 10 matchs disputés (championnat et Champions Cup confondus), ils sont tout simplement invaincus ! Emmenés par leur armada de stars anglaises que l’on connaît tous (Farrell, Itoje, Daly, les Vunipola…), les Londoniens sont pour l’instant insubmersibles cette saison.

VIDÉO. Premiership. 7 essais, 50 pions et une démonstration, les Saracens ont détruit LeicesterSont-ils intouchables pour autant ? Au vu des scénarios de leurs matchs, on jurerait que non. Pas plus tard que la semaine dernière et à domicile, les coéquipiers de l’excellent Ben Earl se sont fait peur face à Edimbourg (31 à 26). D’ailleurs, sans un incroyable raté de James Lang en fin de partie, les Écossais l’auraient probablement emporté à l’Allianz Park… Ainsi, le LOU, défait samedi dernier en Afrique du Sud, saura-t-il relever la tête et se relancer dans la lutte pour les 8èmes de finale ?



Une chose est sûre, l’ambiance sera à la fête du côté de Gerland ce week-end, pour la réception du leader du Premiership. Et puis les Rhodaniens devraient pouvoir compter sur quelques retours et non des moindres : d’abord, leur numéro 9 et maître à jouer Baptiste Couilloud est bien revenu de sa semaine de vacances passée à New-York et devrait être titulaire samedi. Idem pour les Géorgiens Saghinadze et Niniashvili, laissés au repos face aux Bulls et qui feront vraisemblablement leurs premiers pas dans la grande coupe d’Europe. Trois retours avec lesquels le LOU, déjà tout sauf ridicule en Afrique du Sud le week-end dernier, devrait avoir une tout autre gueule. Jusqu’à l’emporter face à Farrell ans co ? Si il parvient à faire déplacer ce lourd pack anglais et dynamiter les extérieurs, nul doute que des coups seront bons à jouer. Après tout, la dernière fois que Lyon s’est mis en mode gala, il a bien fait tomber le Stade Toulousain. C’était à Gerland, il y a moins de 3 semaines…

