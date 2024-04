CHAMPIONS CUP. Absent depuis des mois, ce Tricolore fait son retour au meilleur moment

Le pilier du XV de France Demba Bamba fait son retour sur les terrains du rugby, il sera remplaçant ce samedi lors du match face aux Bulls en Champions Cup.

Le LOU retrouve son pilier international pour un déplacement périlleux en Afrique du Sud, sur le terrain des Bulls de Pretoria.

Une bonne nouvelle pour le joueur du XV de France qui a raté le dernier Tournoi des 6 Nations et n’avait plus joué depuis fin janvier à cause d’une blessure aux adducteurs.

Crédit image : X @LeLOURugby

Un huitième de finale où les Lyonnais sont loin d’être favoris, après avoir perdu 2 de leurs 4 matchs de poule (face aux Saracens et à Bristol).

Cependant, un élément en faveur des coéquipiers de Xavier Mignot existe, le match de poule remporté contre ces mêmes Sud-Africains en décembre dernier.

Le LOU avait battu les Bulls d’un petit point (29-28) sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland, grâce à un essai de Thibaut Regard à 9 minutes de la fin de la rencontre.

Mais cette fois-ci, les joueurs de Fabien Gengenbacher vont devoir se déplacer sur le terrain de l’équipe sud-africaine.

Une équipe des Bulls qui s’est montrée très performante grâce à des avants impressionnants, mais aussi grâce à une ligne d’arrière composée de nombreux Springboks.

Parmi eux on retrouve le supersonique ailier Kurt-Lee Arendse, le centre Canan Moodie ou encore les expérimentés Willie Le Roux et Johan Goosen.

Crédit image : X @BlueBullsRugby

En cas de victoire en huitièmes de finale, les Lyonnais affronteraient le gagnant du match Northampton / Munster en quart de finale.