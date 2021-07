Champions Cup 2021/2022. Qui pour faire douter les clubs français en Coupe d'Europe ?

Après une campagne 2020/2021 plus que réussie, le rugby français s’apprête à se relancer dans la course à l’Europe. Revue d'effectif avant le tirage au sort.

Durant la saison dernière, la France a illuminé la Coupe d’Europe en proposant deux de ses clubs en finale de la compétition et s’octroyant bon nombre de places en demie et en quart. Ce mercredi 21 juillet aura lieu la première étape de l’exercice continental 2021/2022 : le tirage au sort des poules. Une échéance attendue qui désignera qui affrontera qui au cours de quatre matchs au début à la fin du prochain automne.

Répartis en 2 poules de 12, les Français ne pourront pas rencontrer d’autres clubs de Top 14 en poule. Ils joueront quatres matchs, deux doubles confrontations aller-retour face à une équipe anglaise et à une formation de Pro 14. Pour connaître le niveau de leurs ennemis, il faut se référer aux chapeaux. Les équipes en chapeau 1, finalistes des championnats locaux, affrontent ainsi les formations en chapeau 4, derniers qualifiés. Et les équipes du chapeau 2, demi-finalistes locaux, affrontent celles du chapeau 3, barragistes de Top 14 ou 5ème et 6ème de Premiership et Pro 14. Maintenant que nous connaissons ces dispositions, partons pour un tour d’horizon des différents adversaires des 8 clubs français en lice.