CARNET NOIR. Provence Rugby pleure son ailier Thomas Lacelle, tragiquement disparu

Le club d'Aix-en-Provence a annoncé ce samedi une terrible nouvelle : le décès de l'un de ses joueurs Thomas Lacelle de manière accidentelle.

C’est une nouvelle qu’on n’aimerait jamais avoir à annoncer. Mais c’est avec stupeur, et une immense tristesse, que nous apprenons le décès accidentel de Thomas Lacelle aujourd’hui. pic.twitter.com/GCzHYelaqt — Provence Rugby ⚫️🏉 (@ProvenceRugby) March 20, 2021

Le rugby tricolore est endeuillé suite au décès accidentel de Thomas Lacelle, seulement âgé de 25 ans. L'ailier de Provence Rugby a trouvé la mort ce samedi dans un accident de la route. "Cette terrible nouvelle plonge l’ensemble du club dans une peine incommensurable, à la hauteur de la gentillesse du garçon. Thomas était arrivé au club en 2019, distribuant, depuis, son sourire et sa bonne humeur à tous ceux qu’il croisait." Formé à Brive, il avait ensuite porté les couleurs de Vannes puis d'Albi en Fédérale 1 avant de débarquer à Provence Rugby en 2019. Cette saison, il avait participé à cinq rencontres, toutes comme titulaire.



"Nous n’avons pas de mot et n’arrivons pas à réaliser, mais c’est bien l’un des nôtres qui s’en est allé aujourd’hui. Le club présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nos pensées émues vont à tous ceux qui le côtoyaient. Aujourd’hui, le club perd l’un des siens. Une étoile de plus qui brillera dans le ciel provençal", a commenté le club de Pro D2 via les réseaux sociaux. "Thomas Lacelle, c’est ce genre de joueur type “facteur X”. Habile sous les ballons hauts et doté d'un long jeu au pied, il apporte beaucoup de vitesse au jeu. Véritable danger pour ses adversaires, il sort d'une saison très réussie avec Albi, demi-finaliste du Jean-Prat, avec qui il a inscrit 16 essais et finissant meilleur marqueur du championnat", tel était son portait sur le site du club.





Amis Provençaux, nous vous adressons ainsi qu’à la famille et aux proches de Thomas Lacelle nos plus sincères condoléances. Toute la famille du rugby est terriblement affectée par ce drame. Courage à vous.

RIP Thomas — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) March 20, 2021

L'ensemble de l'US Carcassonne se joint à vous dans la peine liée à cet événement terrible. Nous présentons nos sincères condoléances au club de @ProvenceRugby ainsi qu'aux proches de Thomas et à ses coéquipiers. 🙏 — US Carcassonne XV ⚔ (@USCXV) March 20, 2021

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.