Avec Moefana et Woki sur le flanc, Jalibert sur le banc : la compo de l’UBB face à Northampton

Pour aller défier Northampton demain à 18h30, Christophe Urios a dévoilé une solide équipe. Matthieu Jalibert débutera sur le banc.

Ça y est ! C'est enfin le retour de la Coupe d'Europe. Si, faute de calendrier surchargé, le format a un peu changé cette année, les deux affrontements en aller-retour prévus pour chaque club devraient maximiser le niveau d'intensité. Pour Bordeaux, qui retrouve la grande Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2016, il n'y aura déjà pas le droit à l'erreur demain soir sur la pelouse du Franklin's Garden face à Northampton.

Pour démarrer tambour battant, le staff bordelais a donc choisi une équipe très compétitive entre les Petti, Higginbotham etc... Une équipe qui pourra compter également sur un gros banc, notamment avec la présence de l'ouvreur international Matthieu Jalibert, de retour dans son club après l'Autumn Nations Cup disputée avec le XV de France. On retrouvera aussi une paire de centre composée de Lamerat et Moefana quand Ben Lam sera présent sur son aile pour tenter de faire des différences.

Pour rappel, Northampton est actuellement dernier du Premiership avec 3 matches perdus en autant de rencontres jouées.