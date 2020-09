ARRÊTEZ TOUT : On a trouvé LA solution pour arrêter un maul qui avance [VIDÉO]

Durant le match de Fédérale 2 opposant Grand Dole à Pontarlier, un joueur a tenté de stopper un maul à sa manière et ce... à 3 reprises.

Depuis le début de la saison, les équipes de Top 14 sont souvent pénalisés sur les mauls défensifs. Il est vrai qu'il est difficile de défendre sur un groupé pénétrant de 8 joueurs soudés comme les doigts d'une main. En amateur, les fautes sont encore plus visibles et les mauls plus dévastateurs. Pour arrêter un maul, il faut souvent y mettre un peu du sien.

Et c'est ce qu'a fait un joueur de Grand Dole, en Bretagne, face à Pontarlier. La situation est simple pourtant : un maul se forme et il avance. Il ne reste plus qu'à pousser pour le ralentir et au mieux le stopper. Mais le 18 de Grand Dole en a décidé autrement. Pour stopper ce maul, il donnera de son corps en l'écroulant. La première tentative n'est pas récompensée, mais "la truite" n'en reste pas là. Il tentera une deuxième fois avec plus de conviction et plus en travers. Infructueux. Il ne reste que la solution du bas : les jambes ! Il décidera de plonger dans les jambes à pleine vitesse, mais heureusement qu'aucun joueur n'a été touché par ce geste dangereux et interdit. "La truite" aura fait un peu de toboggan aquatique.

Merci à Sébastien Fourot pour la vidéo.