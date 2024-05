ARBITRAGE. Fin de la Loi Dupont, moins de mêlées et de temps... On fait un point sur les futurs changements de règle !

Dans notre beau sport, les règles changent toutes les saisons, ou presque. À partir du 1ᵉʳ juillet prochain, une flopée de nouvelles innovations va voir le jour.

Des modifications à venir en masse

Ce jeudi, World Rugby a annoncé qu'un ensemble de modifications dans les règles du rugby allait apparaître à compter du 1ᵉʳ juillet. Cet ensemble de règles aura pour but de rendre le sport accessible à un plus large public, à des amateurs de rugby, mais aussi à des personnes inconnues au sport.

En d'autres termes, World Rugby indique : "améliorer l’aspect divertissant du sport pour attirer de nouveaux publics et favoriser son développement […] auprès d’un public plus large et plus jeune en introduisant des innovations sur le terrain et en repensant la manière dont le sport est présenté à travers une narration plus engageante", via un communiqué ce jeudi.

De ce fait, plusieurs règles vont être modifiées, pour que "la forme du jeu" soit la plus compréhensible possible, mais également la plus attrayante pour que le rugby attire d'autre part de marché.

A partir du 1ᵉʳ juillet prochain, les pinces crocodiles seront interdites et susceptible de recevoir un carton. Ensuite, la fameuse "loi Dupont" ne sera ainsi plus d'actualité, notamment pour éviter les interminables séquences de jeu au pied entre les arrières gardes de chaque équipe. Enfin, il ne sera plus possible de choisir la mêlée lors d’un bras cassé, toujours dans une démarche de prôner le beau jeu.

Viennent s'ajouter à ces règles des expérimentations sur le Championnat U20 World Rugby, le U20 Trophy et la Pacific Nations Cup, toujours à partir du 1ᵉʳ juillet. Il n’y aura plus que 30 secondes avant disputer une touche ou une mêlée, pour éviter les "réunions". Les buteurs n'auront plus qu'une minute pour leur tentative face aux perches.

Toujours chez les jeunes et pour l'hémisphère sud, la ligne de hors-jeu pour le demi de mêlée qui n’introduit pas la balle lors d’une mêlée sera au milieu de celle-ci et non au niveau du ballon. Selon World Rugby, ce dernier "ne pourra pas être joué lorsque le ballon est encore près d’un plaquage, d’une mêlée spontanée ou d’un maul".

Pour cette phase d'expérimentation, il sera aussi possible de réaliser un arrêt de volée sur un coup d’envoi, ce qui change totalement la façon de taper des buteurs. Ensuite, le ballon devra être joué après le premier arrêt et non après le deuxième lors d’un groupé pénétrant, ce qui évitera les phases statiques lors des ballons portés. En touche, nouvelle règle avec la possibilité de jouer "même après un lancer en touche pas droit, mais uniquement si l’alignement est irréprochable, favorisant ainsi la continuité du jeu."

Enfin, pour cette phase d'expérimentation, gros changement avec la possibilité de remplacer un joueur ayant subi un carton rouge, 20 minutes après que la peine a été donnée. Une modification assez conséquente, car dans tous les autres sports collectifs, le carton rouge reste universel et compris de tous.

