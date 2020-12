Après son match perdu 28-0 face au LOU, Glasgow va porter plainte contre l'EPCR et Exeter

Les Glasgow Warriors devraient porter plainte contre Exeter et l'EPCR suite à la première journée de Champions Cup.

On vous le disait, suite à l'annulation des matchs de Champions Cup concernant Toulouse, La Rochelle et le LOU, la Commission de résolution de matchs a tranché en décidant d'accorder la victoire avec bonus offensif pour les clubs français : "L’EPCR tient à préciser que la faute n'a pas été considérée comme un facteur lors des délibérations, et que les décisions de la commission ont été prises dans l’optique de faciliter l'achèvement de cette saison de Champions Cup dans des circonstances sans précédent".

Champions Cup - Victoire sur tapis vert pour Toulouse, Lyon et la Rochelle

Glasgow devait recevoir le LOU pour la deuxième journée de cette Cup, mais des cas de Covid chez les joueurs écossais ont empêché le match de se dérouler hier, avec une victoire pour Lyon. Mais selon Le Figaro, le club devrait déposer une plainte officielle contre l'EPCR et Exeter. La raison ? Un non-respect des protocoles sanitaires chez les champions d'Angleterre qui a engendré des cas contact dans le club de Glasgow. Les deux clubs se sont rencontrés la semaine dernière et Exeter a infligé un lourd score de 42 à 0 aux Écossais.

Pour Glasgow, plusieurs joueurs anglais et des membres du staff étaient positifs au Covid-19 la semaine passée, et le club n'a pas fait respecter les distanciations sociales dans la tribune lors du match, avec une absence de masque pour les remplaçants et les joueurs forfaits présents. Pour rappel, le public a été autorisée à revenir dans les stades en Angleterre.