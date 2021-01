Après l'Irlande, reconfinement total en Angleterre et en Ecosse, le Tournoi joué dans une bulle ?

Les nations britanniques ont annoncé un reconfinement total à un moins du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations. Son organisation est plus que jamais menacée.

La situation ne s'arrange pas outre-Manche. Et bien que les instances dirigeantes souhaitent la tenue du Tournoi des 6 Nations, et indiquent qu'il aura lieu, on peut s'interroger sur les conditions d'organisation. En effet, l'Angleterre, par la voix de son premier ministre se reconfine de manière aussi strict qu'au printemps alors qu'une nouvelle souche du virus plus contagieuse se propage. Ce nouveau confinement pourrait durer jusqu'à la mi-février. Pour rappel, le XV de la Rose doit recevoir l'Écosse le 6 du mois prochain. Un adversaire qui a également annoncé un retour au confinement ce lundi pour tout le mois de janvier. Notez également que l'Irlande, qui doit aller au Pays de Galles lors de la première journée, a aussi reconfiné sa population en ce début d'année. Pour l'heure, seule la France et l'Italie n'ont pas encore pris cette décision.



On imagine que les joueurs vont continuer d'être régulièrement testés. Ils pourraient être amenés à s'entraîner dans une bulle sanitaire comme cela avait été le cas à l'automne afin de garantir la bonne tenue des matchs. Cependant, ces derniers devraient vraisemblablement se dérouler à huis clos. On ne voit pas comment les différents gouvernements pourraient autoriser les déplacements de populaiton dans ces conditions. Si la situation venait à ne pas évoluer dans la bonne direction, avec la fermeture des frontières pour tout le monde, c'est toute l'organisation du 6 Nations qui pourrait être remise en cause. S'il est vital pour les fédérations concernées que le Tournoi ait lieu, il n'est pas impossible que la société en charge de la compétition se penche sur la possibilité de faire jouer les matchs dans un seul et même lieu.