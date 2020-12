Après la Nationale, La Fédérale 1 de retour le 30 janvier

La Fédérale 1 reprendra le 30 janvier. C’est ce qu’a annoncé la fédération ce mardi. Une bonne nouvelle pour l'ensemble des clubs de la division.

Peu à peu, après une nouvelle période de vache maigre pour le rugby hexagonal, l'horizon s'éclaircit enfin et les compétitions font de nouveau surfaces. Tout du moins, celles que l'on pourrait appeler « semi-professionnelle ». Après la Nationale qui reprendra donc ses droits le 9 janvier, la FFR a confirmé le retour de la Fédérale 1 ce mardi. Comme l’indique Rugbyrama, c’est à l’issue de 2h45 de visioconférence avec les 45 clubs concernés, que la Fédération a dévoilé son protocole de reprise. Etonnant à première vue puisque la Fédérale 1 est considérée comme un championnat amateur. Néanmoins, suite à des discussions avec le ministère, la FFR a joué la carte du professionalisme considérant que la majorité des clubs de Fédérale 1 pouvaient être considérés comme professionnels. Résultat des courses, les entraînements collectifs avec opposition pourront reprendre dès le 9 janvier avant le retour à la compétition, trois semaines plus tard, soit le 30 janvier.

Phases finales et relégations programmées

A l’instar de la Nationale, certaines rencontres ont donc été gelées, dans ce cas là les journées 7 à 11. En revanche, les matchs reportés du début de saison seront reprogrammés parmi les quatre dates de repli envisagées. Des inversions de matchs auront lieu afin que chaque équipe disposent du même nombre de rencontres à domicile. Les relégations à l'échelon inférieur concerneront les onzièmes des poules 1 à 3 et le onzième et douzième de la poule 4. Les phases finales seront également maintenues. Les quarts de finale se disputeront en un seul match sur le terrain de l’équipe la mieux classée et non pas dans le format aller-retour. Les demi-finales programmées le 20 juin se dérouleront également sur un match sec, et la finale (27 juin) sur terrain neutre. Une bonne nouvelle donc pour l'ensemble de la Fédérale 1.

Enfin mauvaise nouvelle pour le reste du rugby amateur. Ou du moins, petite déception. Il n’y aura pas de phases finales cette année. En revanche, le retour sur les terrains se précisent puisque les entraînements devraient reprendre lors de la semaine du 20 janvier pour un retour aux alentours du 10 février.