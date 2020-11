Appliqués, les Bleus prennent leur revanche face à l'Ecosse [VIDEO]

L'Equipe de France n'a pas proposé un jeu flamboyant face aux Ecossais. Mais les Bleus ont gagné, et c'est le plus important.

La dernière rencontre face à l'Ecosse à Murrayfield s'est terminé par une défaite des Français dans un match où rien n'allait. Outre la blessure de Camille Chat à l'entraînement, la sortir prématurée de Romain Ntamack et les deux cartons, le plan de jeu n'était pas aussi efficace que ça. Ce dimanche, le XV de France pouvait prendre sa revanche, mais surtout, se tester face à une équipe écossaise qui n'est pas si différente.

Si le XV de France a remporté le match sur le score de 15 à 22, pas grand chose n'est à retenir de la rencontre hormis les imprécisions au pied et les fautes à répitions. Les Bleus sont très vite retombés dans leurs travers avec un nombre incalculable de fautes au sol. On sentait les Bleus freinés dans leur jeu, peut être pour ne pas reproduire l'erreur du dernier match. Virimi Vakatawa a sauvé l'honneur en inscrivant un bel essai en première main suite à une percée de Vincent Rattez. La fin de rencontre aurait pu être tout autre, mais les Ecossais retombaient également dans leurs travers en étant imprécis proche des zones de marques et dans des moments importants.

Les Bleus doivent désormais préparer le prochain rendez-vous face à l'Italie, ce samedi au Stade de France. Un nouveau groupe sera sur le terrain, et il aura tout à gagner.