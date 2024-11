Antoine Dupont désormais au rang de ''superstar'' comme Zidane ? ''On n’en voit qu’un par génération''

Antoine Dupont transcende le rugby. De Brian O'Driscoll à Dan Biggar, tous s’accordent : il est le meilleur joueur du monde, un phénomène générationnel et une figure iconique du sport français.

Depuis plusieurs années, Antoine Dupont enchaîne les performances de haut vol. Demi de mêlée hors pair, capitaine exemplaire et véritable icône, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France impressionne. Aujourd’hui, les plus grandes figures du rugby mondial s’accordent : Dupont n’est pas seulement un joueur exceptionnel, il est une superstar, peut-être même le meilleur de tous les temps selon l'avis de certains.

O'Driscoll : "Dupont, une célébrité au niveau de Zidane ?"

La légende irlandaise Brian O'Driscoll n’a pas tari d’éloges sur Antoine Dupont, évoquant même sa popularité incroyable. "Je l'ai regardé après le match quand il a dû aller parler à la chaîne française qui diffusait la rencontre. Il a parlé pendant un bon moment. Mais alors qu'il allait voir les journalistes, les supporters sont devenus fous, raconte-t-il. Est-ce que c'est du football ? Que se passe-t-il ? En fait, c'était lui. Il est juste connu dans tout le pays, quel que soit le sport que vous aimez."

🗣️ "They went ballistic"



🗣️ "He's in that category of superstardom" 🤩



O'Driscoll va jusqu’à le comparer à Zinedine Zidane : "Il est présent sur les panneaux publicitaires partout. Est-ce qu'on peut le comparer à Zidane ? Je n'ose pas le dire, mais il fait partie de cette catégorie de superstar." Une reconnaissance rare pour un joueur de rugby, habituellement plus discret médiatiquement que ses homologues du football.

Contepomi : "Le meilleur joueur du monde, et depuis des années"

Le sélectionneur des Pumas, Felipe Contepomi, n’hésite pas à couronner Dupont du titre de meilleur joueur mondial alors que l'Argentine se prépare à défier l'équipe de France vendredi à Saint-Denis. "Sans aucun doute, Dupont est le meilleur joueur du monde, et depuis des années", affirme-t-il sans détours via RMC.

Pour autant, Contepomi met en garde : "On sait qu'il (Dupont) est dans l'équipe adverse, mais on doit faire attention à ne pas concentrer toute notre attention sur un seul joueur et oublier les 14 autres, qui sont également d'excellents joueurs." Preuve, s’il en fallait une, que Dupont force ses adversaires à repenser leurs stratégies.

Biggar : "On ne se rend pas compte à quel point il est unique"

Le Gallois Dan Biggar, habitué à croiser Dupont sur les terrains, ne cache pas son admiration. "Dans 20, 25 ou 30 ans, je serai fier de dire que j’ai joué contre Antoine Dupont", confie-t-il à RugbyPass. "C’est fou de se dire que j’ai dû jouer six, sept ou huit fois contre lui, que j’ai battu des équipes dans lesquelles il jouait, que j’ai perdu contre ses équipes aussi."

Selon Biggar, Dupont est un joueur générationnel : "Pour le moment, on ne se rend pas compte parce qu’on l’affronte régulièrement. Mais il sait tout faire. Des joueurs comme lui, on n’en voit qu’un par génération." Un constat partagé par de nombreux experts, qui soulignent son impact unique sur le jeu. "Quand on analyse Toulouse, l’entraîneur nous dit : ‘Dupont, ce n’est pas la peine de l’analyser. C’est impossible."

Antoine Dupont, à seulement 28 ans, incarne le rugby moderne dans toute sa splendeur. Polyvalent, technique et charismatique, il transcende son sport et s’impose comme une icône bien au-delà des frontières de l’ovalie. Avec de telles louanges, difficile de ne pas rêver d’un avenir où Dupont serait mentionné aux côtés des plus grandes légendes du sport mondial.