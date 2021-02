[ANALYSE] Comment l'Italie a posé des problèmes défensifs aux Bleus ?

Samedi, les Italiens se sont inclinés devant un XV de France au jeu époustouflant. Pourtant, ils ont mis en difficulté les Bleus

Le Tournoi des 6 Nations 2021 change de tous ceux passés. Pourquoi ? Tout simplement parce que les cartes sont redistribuées depuis que Fabien Galthié et son staff sont arrivés aux commandes de Marcoussis. Ils ont réussi à changer un plan de jeu qui ne marchait que par à-coups et à rétablir un état d'esprit digne des plus grandes équipes. Ils se sont surtout basés sur une génération française talentueuse avec des doublons à chaque poste, à l'image de Matthieu Jalibert capable de concurrencer un Romain Ntamack.

Samedi, le Tournoi débutait avec un match face à l'Italie pour les hommes du capitaine Ollivon et tout ce qu'on doit retenir, c'est la victoire. Je tiens à préciser afin de devancer les "oui mais ils ont gagné". Certes, mais la suite n'est pas là pour pointer du doigt les manquements français, mais bien les améliorations possibles à ce sujet. On pourra également noter les limites du système défensif de Shaun Edwards, qui peuvent facilement se régler pour des joueurs de ce niveau. Analyse.