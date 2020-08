Amicaux - Deux belles affiches diffusées ce week-end sur Canal+

La semaine dernière ont eu lieu les premiers matchs de préparation a deux semaines de la reprise championnat. Pour ce week-end, Canal + a décidé de diffuser deux rencontres.

Le premier match sera vendredi à 20h45 entre le LOU et le Racing 92 et samedi, ce sera La Rochelle opposé au Stade Toulousain à 18h15. Les spectateurs sont autorisés à suivre le match en tribune et pour ce faire un protocole sanitaire strict a été mis en place : "s’appliquant à tous les types de publics présents au stade pour les rencontres autorisées par la LNR, qu’elles soient officielles ou amicales. Ce protocole prévoit notamment le port du masque pour tous, à tout moment, et à tout endroit dans l’enceinte du stade. (…) La LNR tient à remercier chaque supporter présent au stade et sait qu’elle peut compter sur un public fidèle, impatient de retrouver le TOP 14 et la PRO D2 et respectueux des règles exceptionnelles applicables en cette période si particulière, pour retrouver des stades pleins dans les prochaines semaines."

Le programme des matchs amicaux de ce week-end :

Vendredi

Toulon vs Provence Rugby au Stade Victor Marquet (la Seyne-sur-Mer) à 19h,

Montauban vs Castres au Stade de Sapiac (Montauban) à 19h30,

Valence Romans vs Grenoble Rugby au Stade Marcel Guillermoz (Romans) à 19h30,

Montpellier vs Aurillac au GGL Stadium (Montpellier) à 19h45,

Biarritz Olympique vs Section Paloise au Stade Aguilera (Biarritz) à 20h,

Stade Montois vs SA XV Charente au Parc des Sports (Millau) à 20h,

Perpignan vs Colomiers au Stade Aimé Giral (Perpignan) à 20h,

Carcassonne vs Béziers au Stade Albert Domec (Carcassonne) à 20h,

LOU vs Racing 92 au Stade Pierre Rajon (Bourgoin) à 20h45 (Canal +)

Samedi :

Clermont vs UBB au Stade Alexandre Cueille (Tulle) à 19h,

La Rochelle vs Toulouse au Stade Beaublanc (Limoges) à 18h15 (Canal +)

Dimanche :