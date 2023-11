AMATEUR. A Saint-Malo, la tempête Ciaran n'a laissé aucune chance au club house du XV Corsaire

''Triste découverte ce matin, il ne reste plus rien du réceptif, la tempête Ciaran a tout emporté cette nuit.'' Le club house du XV Corsaire a été balayé.

S'il n'y a heureusement aucun blessé, les dégâts causés par la tempête Ciaran du côté du XV Corsaire de Saint-Malo sont impressionnants. Ce jeudi matin, les membres du club local de rugby n'ont pu que constater les dégâts occasionnés les vents violents. Lesquels ont dépassé les 150 km/h par endroit.

Triste découverte ce matin, il ne reste plus rien du réceptif, la tempête Ciaran a tout emporté cette nuit.

Financés par l'équipe, "sans l'aide de personne", le club house n'a pas résisté. "On met toute notre énergie à faire en sorte de se structurer, d’améliorer les conditions d’accueil et tout est détruit", a commenté avec une certaine tristesse le manager local Jordi Rougé via Ouest France.

Quand on voit les images, on peut comprendre sa détresse. Tout ou presque a été balayé et cassé comme le matériel qui était à l'intérieur de la structure. Si les bancs ou les tables pourront sans doute être sauvés, tout le reste risque très certainement de finir à la déchèterie.

Montée la saison dernière pour servir à la fois à l'équipe pour les séances vidéo mais pour les réceptions des joueurs et des partenaires après les rencontres, cette salle de réception avait coûté environ 50 000 euros. Une dépense très importante pour un petit club et qui avait à peine eu le temps de rentabiliser.

Espérons pour le club que les assurances pourront permettre XV Corsaire de Saint-Malo de pouvoir à nouveau s'équiper. Engagée en Fédérale 2, la formation malouine occupe actuellement la deuxième place de sa poule avec quatre succès au compteur en cinq matchs.

Elle s'est notamment imposée à deux reprises à la maison. Si le prochain match programmé dimanche a lieu à Versailles, il y aura une réception le 12 novembre face à Antony Metro 92. Le club de Versailles n'a d'ailleurs pas manqué d'envoyer tout son soutien à son futur adversaire :

"La solidarité de la famille rugby et de la Poule 8. Courage à toutes et tous pour remettre tout ça sur pied. On vous prépare une réception au chaud dimanche après nos matchs. Si nous pouvons faire quelque chose de plus…"