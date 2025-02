6 Nations. XV de France. Suspension, blessures et retours : les Bleus se renforcent après Twickenham

Avec une défaite et une victoire au compteur, le XV de France doit relancer la machine à Rome. Bonne nouvelle : Fabien Galthié a de nouvelles cordes à son arc.

Après un début de Tournoi mitigé et une défaite frustrante à Twickenham, le XV de France prépare son rebond en Italie. À quelques jours de l’annonce des 42 joueurs retenus pour le déplacement à Rome, plusieurs retours importants se profilent.

6 NATIONS. Mauvaka : ''On s'est répété cette phrase toute la soirée'' : la nuit sombre des Bleus

Fickou et Flament réintègrent le groupe

Fabien Galthié va pouvoir compter sur son patron de la défense, Gaël Fickou. Absent depuis le début du Tournoi en raison d’une fracture du pouce, le centre du Racing 92 attend le feu vert définitif de son chirurgien. Sauf surprise, il sera bien du voyage à Rome. Un retour capital pour encadrer une ligne de trois-quarts maladroite en Angleterre.

Autre bonne nouvelle : Thibaud Flament devrait aussi faire son retour. Touché à un mollet lors de la première semaine d’entraînement, le deuxième ligne toulousain avait dû quitter Marcoussis avant même le premier match. Son absence s’est fait ressentir en conquête, et son retour apportera une stabilité bienvenue au pack tricolore.

Tatafu out, Aldegheri in

Le feuilleton Romain Ntamack a connu un nouveau rebondissement. Après son carton rouge face au pays de Galles, l’ouvreur toulousain devait purger sa suspension et être disponible pour défier l’Italie. Cependant, la commission de discipline n’a pas reconnu le système français de « joueurs protégés » et ne tient pas compte du match de Top 14. Ntamack manquera donc la rencontre à Rome.

6 NATIONS. Sanction polémique : la raison surprenante qui repousse le retour Romain Ntamack

De plus, Tevita Tatafu ne sera pas de la partie. Déjà forfait contre l’Angleterre, le pilier bayonnais souffre toujours d’un genou et ne devrait pas être rappelé. Le Toulousain Dorian Aldegheri tient la corde pour prendre sa place, lui qui a déjà connu les Bleus et offre une solide alternative à George-Henri Colombe. Mais Rabah Slimani a encore son mot à dire pour faire profiter le vestiaire de son expérience.

Cap sur Rome, avec une liste à surveiller

La liste officielle des 42 joueurs sera annoncée ce jeudi, avec peut-être d’autres surprises. Le staff pourrait notamment rappeler Léo Barré, l’arrière du Stade Français, qui avait manqué les deux premiers matchs à cause d’une commotion. Son retour dans le groupe renforcerait un secteur dominé par le Toulousain Thomas Ramos. Il offrirait tout de même une alternative crédible au staff, qui pourrait envisager de le placer sur le banc grâce à sa polyvalence.

Après un Crunch perdu d’un rien, le XV de France veut repartir de l’avant. Avec des cadres de retour et un effectif renforcé, les Bleus ont les armes pour relancer leur Tournoi. Rendez-vous jeudi pour connaître les 42 élus.