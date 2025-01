6 Nations. Série noire, sélectionneur sur la sellette, la rédemption ou le naufrage pour le Pays de Galles face au XV de France ?

Le XV du Poireau est en crise. 12 matchs sans victoire, un sélectionneur sur la sellette, et un choc contre la France vendredi. L’heure de la rédemption ou d’un naufrage annoncé ?

Ce match contre le XV de France à Saint-Denis vendredi soir pourrait bien être le dernier pour Warren Gatland à la tête du Pays de Galles. Un comble quand on sait que ce sera son 150e match à la tête du XV du Poireau.

Une série noire historique, la pire depuis 1937

Mais celui-ci a bien flétri depuis les titres de 2019 et 2021. Le dernier Grand Chelem semble à des années lumières des ambitions actuelles des Dragons rouges. Dont le feu peine à retrouver de son intensité ces dernières années. Et pour cause, le Pays de Galles arrive à Paris sur la pire série de défaites son histoire. En effet, les Gallois n'ont pas gagné un seul match en 2024. Chose qui ne s'était pas produit depuis 1937.

Un bilan qui fait tache pour un sélectionneur qui a mené cette sélection vers trois Grands Chelems, quatre Tournois et atteint deux fois les demies de la Coupe du monde ! Il a bien conscience que si les choses ne changent pas, il ne verra peut-être pas la fin du Tournoi.

Mais le hasard du calendrier veut que le Pays de Galles entame son tournoi non seulement à l'extérieur mais aussi face à l'un des favoris pour le titre. Mais on serait tenté de dire qu'à l'heure actuelle, le XV du Poireau ne semble pas avoir les armes pour remporter un seul match dans cette édition.

Ce qui avait déjà été le cas l'an dernier. Cinq revers en autant de rencontre, dont une défaite 24 à 21 à Cardiff face à l'Italie qui avait lancé cette série. Les Gallois n'avaient ensuite pas eu la vie facile dans l'hémisphère sud contre les Boks et les Wallabies avant de subir une nouvelle bévue historique.

De la gloire au doute : le déclin des Dragons rouges

En novembre dernier, ce sont les Fidji qui sont venus s'imposer dans l'antre du rugby gallois, 24-19. Les hommes de Gatland n'ont ensuite guère opposé de résistances à l'Afrique du Sud puis à l'Australie. Si bien que la dernière victoire du Pays de Galles remonte à l'automne 2023 ! Soit douze rencontres sans succès. La série va-t-elle se poursuivre à Paris ? Pour beaucoup, il ne fait aucun doute là-dessus. Mais le sélectionneur refuse de baisser la tête pour autant en s'avouant vaincu d'avance.

"Traditionnellement, nous avons eu de très bons succès contre la France dans le passé. C'est une équipe qui n'est pas à 100% dans son jeu, qui n'est pas tout à fait au point dans sa préparation. Si nous allons là-bas et faisons une bonne performance, on peut faire naitre de la frustration chez eux, ils peuvent faire des erreurs." Il est vrai que le XV de France ne réussit historiquement pas son entame de Tournoi.

Mais les Bleus de Galthié ont appris du passé. Et notamment du revers contre l'Irlande à Marseille en 2024. Et les Gallois pourraient bien faire les frais de l'envie et des ambitions tricolores pour cette édition. Laquelle s'annonce relevée avec trois déplacements de rang pour le XV de France.