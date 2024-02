6 NATIONS. Porter, Lowe, Aki... L'Irlande en mode destruction face au Pays de Galles

Après avoir fait quelque peu tourner face à l'Italie, le XV du Trèfle remet sa meilleure composition pour faire face au Pays de Galles, dans l'antre de l'Aviva Stadium.

Du très lourd

Face au XV de France, l'Irlande avait réalisé une prestation cinq étoiles, avec une équipe dominante dès les premières minutes du match. Pour faire face aux Gallois, on prend (presque) les mêmes, et on recommence !

En première, sans suspens, nous aurons droit à l'un des meilleurs trios du monde, avec Porter, Sheenan et Furlong ! Ces trois-là seront assistés du jeune McCarthy, qui est excellent depuis le début de la compétition, et qui avait été homme du match contre la France. Il sera accompagné de Tadghe Beirne, qui obtient une seconde titularisation dans ce Tournoi.

En troisième ligne, Peter O'Mahony sera capitaine et réintègre le groupe, tout comme Josh Van der Flier, qui avait été mis au repos contre l'Italie. Caelan Doris sera, lui aussi, titulaire en numéro 8.

A la charnière, pas de surprise non plus avec Gibson-Park et Crowley, qui ont trouvé leur rythme de croisière assez rapidement. Pour la paire de centres, l'intouchable Bundee Aki sera en place, avec le talentueux Henshaw, qui enchaîne une deuxième titularisation.

Aux ailes, rien ne bouge non plus, Calvin Nash et James Lowe tiennent leur rang. A l'arrière,Ciarán Frawley remplace Hugo Keenan, qui n'était pas apte pour cette rencontre. C'est le seul changement sur le XV de départ de l'Irlande que contre la France.

Forcément, le banc des remplaçants sera bourré d'expérience, a commencer par les solides Kelleher et Healy. Oliver GJT. Jager sera, lui aussi, dans la même situation, et remplace Bealham. Ensuite, les trois avants restants sont Ryan Beirne, James Ryan et Jack Conan.

Derrière, de l'expérience aussi avec l'increvable Conor Murray, qui a été préféré à Casey. Stuart McCloskey portera le numéro 23, et offrira des solutions au centre.