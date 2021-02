6 Nations. La presse irlandaise pointe les errements défensifs du XV de France

Revue de presse de ce qui se dit sur ce XV de France après la victoire face à l'Italie mais surtout, après les autres matchs.

Samedi 6 février 2021, le XV de France remporte son match face à l'Italie avec 50 points à 10. Une rencontre pleine avec 7 essais chez les Français et du beau jeu. Les Italiens ne pouvaient malheureusement rien faire. On ne peut pas dire que les Bleus ont envoyé un message fort aux autres nations, mais ils ont confirmé qu'ils sont des prétendants au titre, voir au Grand Chelem. N'en déplaise à Ovale Masqué.

N'en déplaise aussi à Franco Smith, sélectionneur italien, qui a déclaré que la France et l'Italie n'avaient pas une si grande différence de niveau. Cependant, il sait que le physique des Français est plus impressionnant : "Physiquement oui, ils sont beaucoup plus impressionnants que nous, vous n'avez qu'à les regarder, pas besoin d'être un expert pour s'apercevoir de cela. Mais nous avons aussi fait des erreurs que nous aurions pu éviter. Nous aurions dû être plus patients quand nous avions le ballon. On a réussi à franchir leurs lignes à plusieurs reprises. Avec plus d'expérience et plus de patience, nous pourrons nous améliorer". Mais un joueur met tout le monde d'accord sur ses qualités. Il s'agit bien évidemment du petit prodige Antoine Dupont.