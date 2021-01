6 Nations - FFR et LNR d'accord pour 37 + 5 joueurs disponibles ?

Selon le journal L'Équipe, un accord entre la FFR et la LNR aurait été trouvé pour la mise à disposition de 42 joueurs lors du prochain 6 Nations.

Après l'Autumn Nations Cup et l'accord entre la FFR et la LNR qui a beaucoup fait parler, il faut remettre cette discussion sur la table. Pour rappel, lors des matchs d'automne, les clubs ont permis à Fabien Galthié de disposer de 42 joueurs, mais seulement pendant 3 feuilles de matchs. Cette fois-ci, les choses changent, mais pas le nombre.

Selon les informations de L'Équipe, un accord a été trouvé entre la FFR et la LNR sur la mise à disposition des joueurs lors du prochain Tournoi des 6 Nations 2021 qui se déroulera du 6 février au 20 mars. Cependant, il semblerait que le nombre de 42 joueurs demandé par Fabien Galthié ne bouge pas, mais les clubs ont eu leur mot à dire. Cet accord prévoit 37 joueurs sélectionnés par le staff et 5 autres joueurs seront considérés comme "partenaires d'entraînement". Ces 5 coéquipiers ne pourront pas être sur la feuille de match normalement, et seront piochés parmi des clubs ayant seulement un joueur sélectionné parmi les 37. Le mercredi avant le match, 28 joueurs resteront à Marcoussis, donc 9 retrouveront leur club pour s'entraîner en vue du championnat.