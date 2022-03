6 Nations. Blagnac, plus gros fournisseur de l'équipe de France féminin avant le Tournoi

Annick Hayraud a dévoilé un groupe de 35 joueuses pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations féminin. Les Bleues débuteront la compétition le 27 mars en Italie.

Annick Hayraud, manager du XV de France féminin a dévoilé un groupe de 35 joueuses pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Pour rappel, la compétition débutera le 26 mars prochain et les Bleues de leur côté, entameront leur campagne européenne le dimanche 27, face à l'Italie à Grenoble. Dans ce groupe, on retrouve comme attendu énormément de joueuse de Montpellier (8) mais surtout de Blagnac (9). Sans oublier les cadres comme Gaëlle Hemet, Jessy Tremoulière, Pauline Bourdon ou encore Romane Ménager.

6 Nations. Toulouse et Montpellier, principaux pourvoyeurs du XV de France Féminin

Les Bleues avaient déjà effectué un stage de 10 jours à Bastia en février, dans l'optique de ce Tournoi des 6 Nations. De son côté, Annick Hayraud a déclaré pour France Rugby :

Cette sélection de 35 joueuses va préparer et jouer les 3 premiers matchs de ce Tournoi 2022. Nous nous sommes appuyés sur notre stage de 10 jours à Bastia pour constituer ce groupe et ainsi donner les moyens à ce XV de France Féminin et au staff d’entamer le Tournoi dans les meilleures conditions.

Le Groupe France pour le Tournoi des 6 Nations féminin