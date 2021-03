6 Nations Féminin. Le groupe de 35 des Bleues dans un Tournoi revisité

Le XV de France féminin connaît désormais son calendrier et son groupe de 35 joueuses pour le tournoi des 6 Nations.

Si les hommes ont pu tenir leur calendrier tant bien que mal pour le Tournoi des 6 Nations 2021, les féminines ont dû subir deux reports de compétition : le Tournoi des 6 Nations 2021 et la Coupe du monde. Le Mondial devait avoir lieu cet automne mais World Rugby a décidé de décaler la compétition, soulevant des questions d'égalités entre les deux catégories.

Mais l'équipe de France connaît désormais son calendrier sur les prochaines semaines et il est tout nouveau. Le format du Tournoi des 6 Nations est revisité avec une nouvelle formule comprenant deux poules. On se rapproche et on s'inspire de la récente Coupe d'automne des Nations dans laquelle le XV de France a échoué en finale face aux Anglais. Le nombre d'équipes ne bouge pas (6) et sera réparti en deux poules de trois. Les premières s'affronteront pour une finale tandis que les autres feront de même dans des matchs de classement.

Le début de la compétition aura lieu le 3 avril (21 heures) pour nos Bleues avec la réception du Pays de Galles à Vannes. Elles continueront avec l'Irlande le 17 avril (15h15) et le match de play-off le 24 avril, à l'étranger. Vous l'aurez compris, le XV de France Féminin sera dans la poule du Pays de Galles et de l'Irlande. Les Françaises enchaîneront sur un match amical le vendredi 30 avril face à l'Angleterre à Villeneuve-d'Ascq.

Le programme des Bleues

3 avril : France-Pays de Galles (à Vannes, à 21 heures)

17 avril : Irlande-France (à Dublin, à 15h15)

24 avril : Match de play-offs (à l'étranger, horaire à déterminer)

30 avril : France-Angleterre (à Villeneuve-d'Ascq, horaire à déterminer)

Le groupe des Bleues :

Ait Lahbib Arkya (Montpellier RC) ; Annery Julie (Stade Français) ; Arricastre Lise (Lons Rugby Féminin Bearn Pyrénées) ; Banet Cyrielle (Montpellier RC) ; Bernadou Rose ((Montpellier RC) ; Boujard Caroline (Montpellier RC) ; Boulard Emilie (RC Chilly Mazarin) ; Bourdon Pauline (AS Bayonnaise) ; Chambon Alexandra (FC Grenoble Amazones) ; Corson Lenaig (Stade Français) ; Deshaye Annaelle (Lyon Olympique Universitaire) ; Diallo Coumba (Stade Français) ; Domain Célia (Blagnac Rugby féminin) ; Dupouy Marie (Blagnac Rugby féminin) ; Fall Madoussou (AC Bobigny 93 Rugby) ; Ferer Celine (Stade Toulousain Rugby) ; Filopon Maelle (Stade Toulousain Rugby) ; Gros Emeline (Montpellier RC) ; Hermet Gaelle (Stade Toulousain Rugby) ; Imart Camille (Stade Toulousain Rugby) ; Joyeux Clara (Blagnac Rugby féminin) ; Khalfaoui Assia (Stade Bordelais) ; Mayans Marjorie (Blagnac Rugby féminin) ; Menager Marine (Montpellier RC) ; N'Diaye Safi (Montpellier RC) ; Peyronnet Morgane (Montpellier RC) ; Pignot Elise (ASM Romagnat Rugby Féminin) ; Sansus Laure (Stade Toulousain Rugby) ; Sochat Agathe (Montpellier RC) ; Sylla Mabinty (Blagnac Rugby féminin) ; Thomas Caroline (ASM Romagnat Rugby Féminin) ; Touye Laure (Montpellier RC) ; Traore Dhia Mailys (Stade Toulousain Rugby) ; Tremouliere Jessy (ASM Romagnat Rugby Féminin) et Vernier Gabrielle (Blagnac Rugby féminin).