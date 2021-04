6 Nations Féminin : Irlande - France en danger, on fait le point sur le classement.

Le XV de France Féminin n'a pas joué ce week-end, mais doit normalement se rendre en Irlande pour y jouer son dernier match de poules.

Le XV de France Féminin n'a pas joué, mais le Tournoi des 6 Nations de la catégorie ne faisait pas relâche, ce week-end. On le sait, l'édition 2021 est un peu spéciale, avec un tout nouveau format. Les six équipes sont séparées en deux poules, et des matchs de "phases finales" auront lieu pour déterminer le classement de le compétition, à l'issue du premier tour. Pour disputer la "finale" et espérer remporter le Tournoi, finir à la première place de sa poule est donc impératif.

Les Bleues ont déjà affronté le Pays de Galles, victoire 53-0 à la clé.

VIDEO. 6 Nations 2021. Caroline Boujard signe un triplé et met les Bleues sur orbite face aux GalloisesReste à défier l'Irlande pour terminer en tête de la poule. Et ce week-end, le XV du Trèfle a corrigé à son tour les Galloises, sur le score de 45 à 0. L'affrontement prévu ce samedi sera donc l'équivalent d'une demi-finale... Mais ce match aura-t-il lieu ? Rugbyrama rapporte que le match est menacé suite à une décision du gouvernement irlandais. Ainsi, la France "a été ajoutée à la liste des pays dont les ressortissants doivent observer un confinement dans un hôtel pendant au moins dix jours", une fois arrivés sur le territoire.

Le match ayant lieu à Dublin dans cinq jours, il pourrait ne pas avoir lieu, à moins d'obtenir une dérogation, ou de déplacer le match à Belfast, en Irlande du Nord.

On note que dans l'autre poule, l'Angleterre a remporté ses deux matchs face à l'Ecosse, puis l'Italie ce week-end (3-67, score final). Sans surprise, le XV de la Rose jouera donc la finale.