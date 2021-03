6 Nations 2021. ''On est assommé'' : Les réactions des Bleus après la douche écossaise

Après la défaite face à l'Ecosse, les Français sont revenus sur ce match, au fort goût d'amerture.

Pas facile de réagir dans la foulée d'une déception pareille, la gorge quelque peu nouée, la mâchoire un peu serrée. Pourtant, bon gré mal gré et comme à l'accoutumée, les Bleus l'ont fait, affichant un certain recul malgré la fraîcheur de la défaite face à l'Ecosse (23 à 27) et son scénario. « C’est dur à chaud d’aller chercher du positif après cette défaite. Pour la deuxième place, c’est dommage. Ca fait deux années de suite que l’on termine à cette place. C’est ce qui fait la beauté du Tournoi. On fait un bon Tournoi, mais il y a d’autres équipes qui ont performé, rebondissait très justement Greg Alldritt pour France Rugby. Le Pays de Galles a fait un excellent Tournoi. Ca prouve que c’est une compétition de très haut niveau. Il faut être au top sur les 5 matchs. Je pense qu’on apprend. On va continuer à progresser pour revenir plus fort. » De son côté, après sa déception palpable au micro de France 2, le sélectionneur Fabien Galthié se la jouait fair-play et très optimiste pour la suite via son compte Twitter, conscient de la capacité à fédérer de son équipe.

Félicitations à l’équipe d’Ecosse.



Nous terminons deuxième du Tournoi des 6 Nations pour la deuxième fois. L’équipe se construit.



Nous allons continuer de vivre de belles émotions ensemble. Merci à tous nos supporters de croire en nous. — Fabien Galthié (@FGalthie) March 26, 2021

Enfin, Gaël Fickou aurait sans doute préféré une autre soirée d'anniversaire le jour de ses 27 ans... Mais l'homme du match face à l'Ecosse restait très lucide sur les manques d'EDF sur cette partie achevée par un essai de Van der Merwe à la 83ème minute. On a joué contre une équipe solide. La frustration fait qu’aujourd’hui, on voit noir. Mais il ne faut pas tout jeter. On a vu de bonnes choses. mais on doit gagner ce soir. On ne peut pas se contenter de la deuxième place. C’est hyper frustrant. On est très déçus. Je pense qu’on a beaucoup trop couru après le score. On a trop voulu aller chercher ces points à rattraper. Sauf qu’à la fin, il fallait quand même assurer le match...» Tellement vrai.