6 Nations 2021. Éprouvé par le décès d'un proche, Shaun Edwards n'a pas savouré la victoire

Le monsieur défense du XV de France n'a pas pu être auprès des Bleus durant toute la semaine. Cette victoire est pour Phyllis.

Beaucoup se sont demandés pourquoi Shaun Edwards n'a pas exulté de joie comme ses collègues du staff après la victoire à al dernière seconde des Bleus. On aurait pu penser à de la pudeur pour le Gallois qui a longtemps été dans le staff des rouges, ou encore à une forme de mécontentement concernant la prestation défensive des Bleus à certains moments.

Rien de tout ça. Dans L'Équipe de ce lundi, on apprend une triste nouvelle concernant le monsieur défense de Bleus. Shaun Edwards n'a pas pu être présent cette semaine avec ses joueurs après le décès de sa mère, Phyllis, au lendemain de la défaite à Twickenham. L'entraîneur a dû rester au près de son père atteint de démence durant toute la semaine de préparation des Bleus. Pour la BBC, Edwards parle de sa mère comme d'une femme dure mais juste : "Avec moi elle était aussi bien d'un grand soutien que très critique. C'était une dame de Wigan qui connaissait le rugby et ses personnages".

On a mis une voiture à ma disposition avant que toute l'équipe reparte vers la France et j'ai fait la route de l'aéroport d'Heathrow jusqu'à Wigan pour consoler mon père qui donnait des signes de démence. J'ai vécu à partir de ce jour, une semaine affreuse. Les funérailles n'ont pas encore eu lieu mais moi, j'ai perdu à la fois ma mère et ma meilleure amie - L'Équipe.

Edwards n'est revenu en France que vendredi, la veille du match face aux Gallois. Il n'a bien évidemment pas pu prendre part au groupe à cause de l'isolement à son retour de Wigan et sa frustration était grande : "C'était très frustrant parce qu'à la mi-temps j'aurais voulu dire deux ou trois choses pour qu'on améliore notre défense. C'est Fabien qui s'est chargé de la défense cette semaine-là. Donc c'était peut-être mieux que ce soit lui qui s'en occupe à la mi-temps". Si Edwards reste et restera réservé, on sent tout de même que la joie des Bleus était dirigée vers ce monsieur qui leur a fait faire un bond en avant concernant l'engagement et la défense. Si le Pays de Galles a donné du fil à retordre aux joueurs, ils n'ont rien lâché défensivement, même après le premier rideau percé.