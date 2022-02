6 Nations. 1 vs 1. Les artistes Fickou et Harris prêts à enflammer Murrayfield

Ce samedi, aura lieu un duel très intéressant entre les deux centres Gaël Fickou et Chris Harris. Une opposition potentiellement déterminante pour le score.

Si Jonathan Danty et Sione Tuipolotu feront trembler les tribunes de Murrayfield suite aux impacts entre les deux au centre du terrain, Gaël Fickou et Chris Harris, tenteront de créer du jeu dans la défense adverse. Dotés d'un gabarit quasi identique (1,90 mètre tout les deux, 100kg pour Fickou et 104 pour Harris), ils possèdent un style de jeu très différent. L'Écossais étant plus porté par l'attaque de ligne, le Français plus porté par son rôle de point d'ancrage.

Face au Pays de Galles, Chris Harris s'est montré très disponible avec le ballon. 9 courses balle en main sur l'ensemble du match, pour 45 mètres de gagnés, 2 défenseurs battus et une passe après contact. Il n'était pas en reste en défense également. Il était tout simplement le meilleur défenseur de la ligne de trois quart avec 10 plaquages réalisés et tous réussis. Lui aussi régulateur de défense à l'instar de son futur adversaire, il garde une agilité et aisance technique naturelle qui en font un joueur avec du flair et de l'audace.

Face à l'Irlande, Gaël Fickou, lui, a réalisé à merveille sa fonction de point d'ancrage d'attaque de l'équipe de France. Certes positionné en numéro 12 et non en numéro 13 comme ce sera le cas ce samedi, il a tout de même montré qu'il restait un redoutable joueur dans le désordre. Semblant un poil nonchalant sur ses prises de balle, il arrive toujours pourtant à avancer et se montrer dangereux. Face à la Nouvelle-Zélande cet automne, Fickou s'est concentré sur son rôle de capitaine de défense à merveille. Et il aura fort à faire face à son adversaire.

Avec un premier centre Tuipolotu perforateur, Chris Harris est complémentaire dans le sens où sa vivacité et sens du jeu, lui permettent de se proposer à hauteur lorsque son premier centre rentre dans la ligne adverse. Un pur attaquant, capable également de déposer ses adversaires en un contre un sur les appuis.

On observe dans son jeu, des ressemblances avec Fickou. Peut-être un poil plus explosif sur ces prises de balle que son adversaire, il parait aussi plus déterminé sur le terrain. Mais on ne fait que constater malgré les apparences que le joueur du Racing l'est lui aussi et possède des qualités physiques naturelles qui lui permettent de casser les lignes.

Enfin, Harris possède une meilleure passe que son adversaire. Si le capitaine de défense des Bleus s'est énormément amélioré dans ce domaine (souvenez-vous qu'il était considéré comme un coffre à ballon), le trois quart centre du XV du Chardon, fait office de deuxième ouvreur dans l'attaque écossaise. Un profil qui rappelle celui d'Henry Slade.

En plus du duel entre les deux démolisseurs, Tuipolotu et Danty, leurs deux coéquipiers respectifs, seront également à surveiller de prêt dans la construction du jeu de leur équipe respective. La défense du numéro 13 français, sera mise à contribution face à l'excellent Écossais et Lion Britannique en 2021 en Afrique du Sud. Le centre du terrain sera déterminant pour le sort du match.