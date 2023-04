5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Toulouse face aux Sharks.

Après les Bulls, c'est un autre gros morceau du rugby sud-africain qui se présente face au Stade Toulousain, les Sharks. Voici 5 raisons pour lesquelles nous parions sur Toulouse.

Toulouse est invaincu cette saison

Pour l'heure, la campagne européenne de Toulouse est parfaite. Les Toulousains ont passé toutes les étapes sans chuter avec des performances marquantes comme ce premier succès d'entrée au Munster. Ils sont aussi allés battre les Anglais de Sale avant la manière avant de dominer ces deux formations à la maison. Des rencontres qui n'ont pas été faciles pour autant. Une adversité riche d'enseignements. Nul doute qu'ils ont beaucoup appris du succès sur les Bulls la semaine dernière et qu'ils sauront aborder ce match face aux Sharks par le bon bout pour conserver leur invincibilité.





L'expérience des grands rendez-vous



Contrairement aux Sharks, Toulouse est loin de jouer sa première Champions Cup. Club le plus titré au niveau européen, le Stade Toulousain a déjà joué de multiples quarts de finale dans son histoire. Et généralement, il en sort victorieux. A l'inverse, les Sharks vont découvrir l'atmosphère des phases finales en Europe. Pour rappel, ils ont joué leur 8e de finale face au Munster à domicile et devant leur public. Ce sera une autre histoire à Toulouse.



L'avantage psychologique



Durant toute la semaine, on a eu de cesse de rappeler que ce match avait des airs du choc entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud de novembre 2022. Un match virulent pour ne pas dire violent qui a vu les Bleus l'emporter sur les Boks. Ce samedi, une partie des joueurs qui ont participé à cette rencontre au sommet seront sur le pré. Du côté de Toulouse, ils sont particulièrement nombreux et présents dans toutes les lignes. On peut penser qu'ils ont un avantage psychologique sur leur adversaire du jour qui, il faut le noter, possède le taux de réussite au plaquage le plus bas (84 %).





Des joueurs en confiance



La confiance règne dans les rangs toulousains avec des joueurs qui sont en pleine bourre. Avec six passes décisives, le demi de mêlée du Stade Toulousain est le meilleur dans ce domaine. Tandis que son compère à l'ouverture possède le plus haut total de mètres parcourus au pied. Le Stade possède aussi dans ses rangs des éléments qui ont brillé pendant le dernier Tournoi, que ce soit en première comme en 3e ligne, mais aussi à l'arrière. Tous les voyants sont au vert pour ces éléments. Les joueurs se connaissent par coeur et savent parfaitement se trouver sur le pré. Ce n'est pas pour rien que Toulouse est l'équipe qui a réalisé le plus de offloads dans la compétition (67).



L'avantage du 16e homme



On l'a dit, Toulouse possède l'expérience des grands rendez-vous européens. A ce niveau, on sait ce que représente un match à domicile. Si les Sud-africains avaient l'habitude de jouer dans des stades parfois clairsemés dans l'hémisphère sud, ils vont découvrir la chaude ambiance des enceintes européennes de phases finales. Les supporters vont pousser derrière leur équipe de la première à la dernière seconde de la rencontre. D'autant qu'il faut rappeler que c'est la première fois que les Sharks actuels affrontent Toulouse dans cette compétition. Ils n'ont donc jamais évolué dans ce stade plein à craquer.





