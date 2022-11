5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France sur le Japon

Pronostiquez sur le résultat du match entre la France et le Japon avec notre partenaire Winamax. Les Bleus vont-ils réaliser leur meilleur match de l'automne ?

Les Bleus sont en confiance

L'an passé, les Bleus avaient affronté l'Argentine puis la Géorgie avant de terminer en beauté face à la Nouvelle-Zélande. Cette année, ils ont eu droit à un programme relevé avec l'Australie puis l'Afrique du Sud championne du monde. Deux matchs remportés, non sans difficulté, qui ont montré que les Tricolores avaient non seulement des ressources physiques, mais mentales. Ils sont donc en confiance avant cet ultime test qui devrait être le plus abouti aussi bien en défense qu'en attaque. RUGBY. Peut-on craindre un relâchement du XV de France face au Japon ?

Un adversaire à portée

Sur le papier, les Français affrontent l'adversaire le plus à leur portée durant cette tournée. Ce n'est pas faire injure aux Japonais que de dire que les Bleus sont favoris dans cette partie. Bien sûr, seule la vérité du terrain compte. Et les Tricolores auraient tort de prendre cette équipe à la légère. On a vu cet été lors de la tournée qu'elles avaient des arguments offensifs. Mais les Bleus montent en puissance cet automne et devraient trouver les clés pour faire sauter le verrou défensif des Nippons.



Une 13e victoire de rang

La France est invaincue depuis plus d'un an. Les Bleus n'ont plus perdu depuis l'été 2021 et un revers face à l'Australie. Depuis, ils ont battu toutes les meilleures nations du monde, dont l'Irlande et l'Angleterre ainsi que les All Blacks, remporté le Tournoi, puis enchaîné avec des succès sur l'Australie et l'Afrique du Sud. Une série de douze victoires qui fait de la France l'équipe à abattre. Dimanche, elle a l'occasion d'ajouter un nouveau succès à ce record historique. Et elle ne va pas se priver pour le faire.

La première place en ligne de mire

Outre une 13e victoire de rang, le XV de France a l'occasion de terminer l'année à la première place du classement mondial. Bien évidemment, cela passe par un succès contre le Japon. Mais pas seulement. Il faudrait également que l'Australie parvienne à s'imposer à Dulin face à l'Irlande. Ce qui serait une sacrée performance pour des Australiens qui ont été battus par l'Italie la semaine dernière. Le staff des Bleus a toujours indiqué qu'il voulait ramener la France au sommet du rugby mondial. Les Bleus ont l'occasion de le faire ce week-end. RUGBY. Le XV de France peut-il vraiment terminer l'année à la première place mondiale ?

Des points à marquer avant la Coupe du monde

Désireux d'aligner un XV de départ compétitif pour ce dernier match de la tournée de novembre, l'encadrement tricolore a fait confiance aux vainqueurs des deux premières rencontres. Le XV de France est en mode coupe du monde cet automne. Si le match face à l'Australie était un quart, et celui contre l'Afrique du Sud la demie, ce dernier test est considéré comme une finale. Les Bleus prennent donc ce match très au sérieux. Particulièrement ceux qui ont été alignés suite à des absences. C'est pour eux l'occasion de marquer de précieux points en vue du Mondial. Certains visent une place de titulaire, d'autres une place dans le groupe. Compte tenu du faible nombre de matchs à jouer d'ici à la Coupe du monde, ils vont tout donner ce dimanche. C'est donc de bon augure pour l'équipe de France.



