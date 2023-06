5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande

Ce jeudi, l'équipe de France affronte la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Une finale avant l'heure.

Des Bleuets en confiance

La France, double tenante du titre mondial chez les moins de 20 ans, est parfaitement entrée dans sa compétition en dominant facilement le Japon. Une entrée en matière idéale même si d'aucuns pourront argumenter que l'opposition n'était pas la plus féroce du tournoi. Cependant, il était important de ne pas tomber dans un éventuel piège et de faire un match sérieux. Ce que les Bleuets ont parfaitement fait en passant plus de 70 points à leurs adversaires. Ils n'avaient pas sous-estimé les Japonais et n'ont d'ailleurs pas levé le pied alors même que la victoire avait choisi son camp dès le premier quart d'heure. Preuve de l'implication qu'ils ont décidé de mettre dans cette compétition.

Des Baby Blacks pas sereins

À l'inverse, les jeunes néo-zélandais n'ont pas eu la vie facile leur de leur entrée dans cette coupe du monde U20. En effet, ils n'ont battu le Pays de Galles que d'un tout petit point, 27 à 26. Les Gallois ne devaient a priori pas leur opposer une telle résistance. Mais les Kiwis ont été pris par l'envie de leurs adversaires ainsi que leur réalisme. Il faut dire que battre la Nouvelle-Zélande, que ce soit chez les grands ou chez les jeunes, ça n'arrive pas tous les jours. Pour eux, c'était un peu comme une finale. Aussi ont-ils tout donné pour tenter de l'emporter. Il s'en est fallu d'un rien. Pas la meilleure façon de démarrer une compétition de cette importance pour les Baby Blacks.

Les facteurs X tricolores

Si la victoire française sur le Japon est avant tout collective, on a pu voir que les cadres tricolores avaient répondu présent. Le groupe ne manque pas de talents avec des éléments qui ont déjà gouté aux joutes du Top 14 et de la Pro D2 dans certains des meilleurs clubs actuels. Et ce, dans la plupart des lignes, que ce soit au centre, à la mêlée, à l'ouverture ou bien en 3e ligne. Ils ont pris les choses en main avec beaucoup d'expérience dès l'entame de rencontre, en apportant non seulement de la vitesse, de la puissance et de l'avancée pour leurs coéquipiers. De quoi mettre tout le monde dans l'avancée. Ce jeudi, ces leaders devront à nouveau montrer l'exemple et être aussi efficaces pour dominer la Nouvelle-Zélande dans ce qui ressemble à une finale avant l'heure pour les deux nations.

Assurer la qualification

La Nouvelle-Zélande et la France ayant chacune remporté leur match avec le bonus offensif, elles possèdent le même nombre de points au classement de leur poule. Pour l'heure, ce sont les Bleuets qui sont en tête grâce à une meilleure différence de points. Une place qu'il est important de conserver en vue des matchs couperets. Avec un format à seulement trois poules, seules les trois nations classées à la première place de leur groupe passeront en quart, ainsi que l'équipe la mieux classée parmi les deuxièmes. Terminer premier, c'est assurer la qualification sans prendre le risque d'une terrible désillusion. En effet, même si les Français battent le Pays de Galles, rien ne dit qu'ils auront le meilleur total de points parmi les deuxièmes de poules. C'est d'autant plus risqué que la première journée a montré qu'aucun match ne serait facile à remporter. La compétition est plus serrée que jamais. On rappellera que les Tricolores avaient passé 60 points aux Gallois pendant le 6 Nations.

Envoyer un message à la concurrence

Ce match doit aussi servir à la France pour envoyer un message à la concurrence : double tenante du titre, elle veut réaliser un historique triplé. Comme on l'a dit, le Japon n'était pas la meilleure opposition de la compétition. Ce jeudi, les Bleuets passent un vrai test. En cas de victoire, les autres nations candidates au titre comme l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Angleterre ou encore l'Australie sauront que les Français seront très difficiles à battre. Prendre l'avantage psychologique dès maintenant est important. Et ce, même si on sait qu'une coupe du monde, comme chez les grands, se joue aussi sur la longueur. Néanmoins, un succès sur les Baby Blacks donnerait encore plus de confiance à la France.