5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Clermont face à Toulouse

Dimanche, pour le premier jour de l’année 2023, Clermont reçoit Toulouse pour la 14ème journée de Top 14. Un match où nous voyons les Auvergnats l’emporter.

Un effectif remanié à Toulouse

Vainqueur difficile de Castres la semaine passée (22-18), Toulouse va certainement vouloir reposer certaines de ses forces vives, lors de ce déplacement à Clermont. En effet, là où certains internationaux sont en vacances, d’autres pourraient également être mis au repos, avant un enchaînement de 3 matchs de haut-niveau, face à La Rochelle, à Sale et au Munster. D’autant qu’au classement, Toulouse a de quoi voir venir, puisque les Toulousains ont 7 points d’avance sur Paris, deuxième.

Parce que le Michelin est maudit pour Toulouse

Habitué à s’imposer sur tous les terrains de Top 14, Toulouse reste néanmoins très fébrile sur la pelouse de Clermont : le stade Marcel-Michelin. Pour preuve, les Toulousains ne se sont plus imposés en Auvergne en Top 14 depuis mai 2002, soit une éternité ! En revanche, Toulouse avait réussi à battre les Clermontois chez eux, en Champions Cup lors de l’édition 2020-2021, sur le score de 12 à 21. Mais à part ça, aucune victoire à se mettre sous la dent depuis plus de 20 ans…

Clermont a besoin de points

Malgré un bon début de saison en Top 14, Clermont n’est clairement pas à la place souhaitée à l’heure actuelle. 10èmes à 4 points du Top 6, les Auvergnats ont réellement besoin d’engranger vite un maximum de points, avant d’entamer une parenthèse européenne qui laissera sans aucun doute des traces. D’autant plus que Clermont a perdu la semaine passée face à la lanterne rouge du championnat, Brive.

Pour prendre la revanche du match aller

Lors de la phase aller, les Clermontois, pourtant venus à Toulouse avec des intentions, étaient repartis avec plus de 40 points dans la musette (score final 46 à 10), et ce malgré une prestation globale loin d’être à jeter. Mais voilà, ce jour-là, le réalisme et le talent toulousain avaient fait la différence. Un revers sévère, que Clermont voudra certainement effacer ce dimanche.

Pour se rappeler les bons souvenirs de l’an passé

Hasard du calendrier, la 14ème journée du Top 14 édition 2021-2022 accueillait déjà la rencontre Clermont-Toulouse. Un samedi 1er janvier, qui avait vu les Clermontois s’imposer de justesse (16-13), face à un Toulouse venu pour faire un coup, tout en reposant certains joueurs cadres. Une configuration que l’on risque de revoir dimanche.

